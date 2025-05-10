素海霖公開邀9位Hater面談：我想了解佢哋嘅內心

香港首位AV女優素海霖自出道後話題多多，收穫人氣同時亦伴隨着Hater的出現，而素海霖面對Hater一向強悍，會與他們隔着網絡互相開片，她更在今日（10日）舉行與Haters們面談活動，公開邀請9位攻擊常客。活動原定於旺角街頭舉行，但素海霖到場後告知由於昨日收到執法人員短訊通知，反對她作戶外活動，故活動最後轉至室內舉行。

素海霖受訪時透露原先受邀的9個Hater只有一個聲稱會出席，但最後都是沒有出現，現場更有兩名粉絲假冒Hater藉此向素海霖展示粉絲心，兩位粉絲的控訴她指像是被朋友嫌棄不夠在乎自己，覺得很有趣。而對於沒有真正的Hater出現，她直言感到失望：「我對談係想了解佢哋嘅內心，即係點解要咁樣講嘢啦，亦想睇吓究竟佢面對面嘅時候夠唔夠膽咁講，咁我都可以即時回應佢呀嘛，即係有時文字睇唔到語氣㗎嘛。」又指想知道自己無傷害過對方，都被他們一直長期人身攻擊，話肥話樣衰她都算了，但被指是「雞」她則想問對方如何定義「雞」。

問到隨行的兩名保鏢是否特意為此次活動請來，她則指正常出行都要，上次見面會都有，更指不怕Haters會傷害她，因為自己平時很少公開行蹤。至於今次面對面見不到Haters會否考慮舉辦online面談，她則指：「喺我業界嚟講FaceTime或者講電話都要收費，所以我唔會咁樣益佢哋。」

另外，她透露寫真方面進度良好，已找好場地，相片亦已準備好，共舉辦4日，當中3日免費入場，1日收費，而她更會畫5幅不同主題的畫作拍賣用途，並將部分款項捐給非牟利團體。