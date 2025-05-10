惠英紅慶功賀奪華表獎影后　霸氣揚言以奧斯卡做目標

獲獎無數的惠英紅（紅姐）早前榮獲中國電影華表獎獲頒「優秀女演員」獎，成為香港首位獲得這個殊榮的女星，為港爭光！為了祝賀她奪獎，英皇主席楊受成大搞慶功宴，更出動新鮮出爐的金像影后衛詩雅（Michelle）、泳兒（Vincy）、周家怡、伍詠薇、何珮瑜（Jeana）等群星拱照，場面熱鬧！

慶功期間，紅姐跟楊受成展開「玫瑰花互贈大戰」！她先向楊受成送上紅玫瑰，並笑言：「我親自揀㗎！」氹得楊受成笑逐顏開，不過，原來楊受成亦早有預備，立即「回禮」送上一束鮮花，場面既溫馨又搞笑。

原來今次是英皇為惠英紅安排的驚喜慶功，她到場見到如此多人與她慶祝，已相當開心，再加上容祖兒、謝霆鋒、古巨基等亦特登拍片賀她奪獎，令她感動爆燈：「好感激英皇娛樂一路對我都咁好，更加要感激我老闆，喺咁多年裏面，公司一直係喺後面一路頂住，我覺得我一定要爭氣，我唔可以丟英皇嘅架。」全場拍手歡呼，她續說：「公司知我身體有啲問題出現，但係我覺得呢啲都係小問題，最緊要我會表現好，同埋我要攞好成績，令到老闆唔會對我失望。跟住落嚟我都會一樣，我唔會因為年紀大要做輕鬆啲，我覺得上天俾咗一個咁好嘅老闆我，出咗咁多力喺我背後，呢個我要感恩，所以我唔會浪費每一次機會。」

隨後更化身熱血教練勉勵後輩：「今日見到公司好多後生嘅小妹妹、小弟弟，我知道你哋個個都好有實力，我都希望你哋好似我咁樣，要爭氣，一定要爭氣！預祝你哋前途好似太陽咁樣！」楊受成亦有說道：「紅姐今次前無古人！下次可能輪到你拎奧斯卡終身成就獎！」惠英紅即霸氣接招：「我加油！」楊受成又自爆紅姐領獎當日，公司三喜臨門：「Michelle（衛詩雅）攞影后、謝霆鋒演唱會4場圓滿。」