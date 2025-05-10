有研究發現，人嘅汗味可以令異性產生性慾，對此，AV業界資深人士神仙乙表示贊同之餘，仲話日本AV界有所謂香汗誘人系列，當中嘅男主角都被女人嘅汗香迷到變硬漢，仲興奮到要立即將對方就地正法呢！

盡責家傭

由MADONNA炮製嘅《家事代行提供的特殊中出服務》，講述年輕人忠夫為咗專心溫書以應付大學最後一場考試，一個人搬咗去公寓暫住，佢阿媽擔心個仔唔識照顧自己，於是搵咗水野優香幫手。呢位家庭傭工做嘢好落力，洗碗、掃地、抹枱一腳踢，流到成身汗，仲因為冇戴胸圍而飛釘添！誘人嘅畫面同汗香，令忠夫嘅慾火急升，主動向優香提出上床要求，而最神奇嘅係，優香竟然一口答應！自此之後，每當忠夫有需要，無論優香抹緊枱抑或洗緊廁所都會作出配合，永冇Say No！

晨運情緣

喺LUNATICS出品嘅《汗流浹背的女士在清晨的內射》入面，男主角德哥眼見體能開始走下坡，決定早啲起身去晨運，期間巧遇身材健美嘅大籮人妻玉城夏帆！德哥一邊跟住夏帆慢跑，一邊欣賞對方嘅巨尻，搞到入晒神，結果夏帆一個急停，佢就撞咗埋去兼受傷。夏帆覺得自己連累德哥受傷，道歉之餘，仲帶對方返屋企處理傷口，期間德哥近距離聞到夏帆身上嘅汗香，不禁硬了起來！眼見德哥咁強勁，近年同老公再冇性生活嘅夏帆，即時心動，仲主動表演吹奏，跟住上埋床作更深入嘅交流！

深夜操肌

由FALENO推出嘅《深夜空無一人的健身房裏只有他們兩人》，主角華仔忙到半夜先收工，好彩公司附近開咗一間24小時健身室，令佢有機會操吓肌，但因為抵達時間已經係凌晨兩點，裏面一個人都冇！喺華仔獨自操練期間，索女繪戀空突然入場，華仔忍唔住偷望兩眼，事關對方嘅身材弗爆，冇幾耐仲聞到對方身上傳嚟一陣汗香，搞到下體出現生理反應。繪戀空見到呢個情況，非但唔覺得尷尬，仲順勢勾引華仔，一輪激吻之後，仲就地喺健身室內激戰！原來繪戀空咁夜去健身，係為咗溝仔，兩人仲約定喺第二晚深夜再嚟「操肌」呢！

簡評

女人嘅汗水係咪香啲？見仁見智，但無可否認，見靚女流汗流到成身濕晒，總係諗起激情、熱情、火辣、性感呢類字眼，可能係因為睇咗日本AV嘅香汗誘惑系列吧！喺今次介紹嘅3部作品中，本仙最鍾意《汗流浹背的女士在清晨的內射》，原因係女主角玉城夏帆副偈夠晒弗，換上運動裝後，露出誘人巨尻，同男優激戰時，次次中出兼七情上面，實在係太刺激喇！