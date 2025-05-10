虛擬情人︱王敏奕單眼風靡萬千網民　布樂文首拍劇有驚喜

由王敏奕、朱敏瀚、黃子恆、譚嘉儀、林景程、袁文傑、鄧智堅、楊卓娜、倪嘉雯及周志康等主演的無綫劇《虛擬情人》，有有新角色亮相，他就是鍾作仁（袁文傑飾）助手Lay（布樂文JB飾），Lay 是一名IT高手兼狂熱份子；搞笑的是，由於他誤以為背後有虛擬情人Adam助攻的程晴（王敏奕飾）是IT強人，數度忍不住流露敬佩之情。

新劇是JB首部劇集演出，他接受訪問時，坦言拍攝時超級緊張，幸好前輩兼對手袁文傑及黃子恆等超級好人，與他分享不少演戲心得。談到劇中「波士」袁文傑，JB 笑言二人相當有緣：「佢真係超級勁好人，佢見到我初初入劇組時好驚咁，就全程帶住我幫我練對白，又成日請我食宵夜。最得意嘅係，我哋拍劇嗰時撞啱我哋前後腳生日，原來我哋生日只係相差一日，所以有晚我哋就一齊喺公司 Canteen 撐枱腳食飯慶生。雖然套劇都拍完成兩年，但最近宣傳活動見番袁文傑，佢仲記得我個名之餘，仲記得我拍劇嗰陣仲讀緊書同好忙，Super nice。」

其實現實中JB也是精英中的精英，父親為印度人，母親為香港人的他，是一名文武雙全的學霸，除了中學時期曾任學校足球隊隊長，亦曾獲香港學校戲劇節頒發傑出演員獎及於 2017 年獲得香港傑出學生獎。雖然JB 2021 年已正式開展了自己的演藝事業，不過他並未因而放棄讀書，主修工商管理學士之餘還副修法律科課程，早前還以交換生身份到日本留學半年，並有幸能與當地樂團參加表演，JB早前便上載了一張比賽當日拿著色士風的照片。被問到樂器根底，JB透露自己擁有色士風八級演奏資格，鋼琴亦有五級資格，果然周身刀。

另外，出名靚女的王敏奕自劇集播出後，其盛世美顏再度引起高度關注，就算一個簡單的單眼動作，也成功風靡萬千網民！