Madelyn Monroe　表演欲強唔怕露

表演欲未必人人有，但企喺舞台上或鏡頭前嘅表演者就絕對唔會冇！正如今日為大家介紹嘅人氣脫星Madelyn Monroe，自細就想成為演員，為咗爭取演出機會，不惜露出一雙誘人巨乳，結果一脫成名！

半裸自薦

好多女仔自覺姿色唔錯又鍾意出風頭，所以渴望投身演藝界，問題係入行唔係想像中咁容易，來自美國華盛頓州西雅圖嘅Madelyn Monroe就相當清楚箇中難度。話說呢位靚偈尤物擁有愛爾蘭、猶太同黎巴嫩血統，報稱自細喺嚴格環境下長大，加上長相普通，唔識得同人交流，學生年代幾乎冇獲邀出席過派對或舞會之類，但內心有強烈表演欲，既參加過校內樂隊，亦係話劇隊嘅活躍成員。高中畢業後，Madelyn Monroe曾參加過戲劇及電影試鏡，始終未獲得演出機會，於是把心一橫拍咗一輯半裸寫真，再寄到各大事務所自薦，終於接到改變一生嘅電話。

一脫成名

Madelyn Monroe表示，當時來電者問有冇興趣拍一輯裸體寫真，後來先知對方係一家成人模特兒事務所嘅代表，仲話試鏡後，個心覺得唔舒服嘅話，所有照片可以銷毁！結果，阿妹好享受喺鏡頭前裸露嘅感覺，兩個星期後已接到著名四仔片廠Mofos嘅演出邀請，並且喺一個星期後飛到洛杉磯演出處女作《Concert What Concert》。雖然片中最激一幕都只係口愛演出，但挾住裸模界新星嘅人氣，同埋一雙激凸巨乳，Madelyn Monroe可以話係一脫成名，跟住一口氣接拍6套四仔，半年後更加喺AVN頒獎禮上獲得最受歡迎美股女脫星提名，事後諗番成件事都幾戲劇性！

Profile

出生地：美國西雅圖

身高：167cm

三圍：34DD-23-34

家陣Madelyn Monroe喺脫界同裸模界都享有極高人氣，順勢發展成人網紅事業亦無可厚非，雖然佢話自己喺進軍網紅方面，起步遲咗啲，但深信有能力令粉絲人數喺短期內衝上七位數字，大家不妨拭目以待。