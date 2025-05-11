【是日通勝】

農曆四月十四

乙巳年 辛巳月 庚辰日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：晚上11時至1時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：祭祀、交易、立約

忌：出財、開倉、結網

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：03、29、30

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：運勢不過不失，保持一顆善心可帶來好運。

金牛座：要顧及伴侶感受，愛一個人不能毫無表示。

雙子座：各方面的運勢都不錯，可迎來愉快的一天。

巨蟹座：謹記鬥氣傷感情，已有伴侶者要控制脾氣。

獅子座：麻煩事一波未平一波又起，讓你難以招架。

處女座：精力旺盛，行動力強，面對困難毫無懼色。

天秤座：財運差，要戒掉不理性消費，貪心易中伏。

天蠍座：感情關係要用心經營，今天是時候行動了！

人馬座：愛情處於弱勢，已婚人士易陷入冷戰危機。

山羊座：話頭醒尾，有力解決大小難題，處變不驚。

水瓶座：勉強無幸福，勿在不對的人身上浪費時間。

雙魚座：在裝扮方面加大投資，對招引桃花有幫助。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）猴 人緣旺

（跌）狗 財運差

鼠：情緒不穩，生活多煩惱，今天宜休息。

牛：財運不佳，宜勒緊褲帶，切勿亂花錢。

虎：健康運一般，有必要趁周日養精蓄銳。

兔：心態懶散，面對職場競爭，力有不逮。

龍：面對誘惑要自律，切勿做出越界的事。

蛇：財運下跌，宜審慎理財，勿隨便借貸。

馬：身心狀態明顯好轉，免疫力可望提升。

羊：財運上升，趁機多做好事，利人利己。

猴：人緣好，能跟不同人搭訕，話題不絕。

雞：趁周日做點運動，對身心健康都有益。

狗：是日沖煞，財運稍遜，小心入不敷支。

豬：改善人緣好時機，熱心助人帶來好運。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

提升職場人際關係的布局

在職場中，良好的人際關係是事業成功的關鍵之一。除了溝通技巧與情商，辧公室風水也對人際關係有着潛移默化的影響，以下一起看看如何通過調整辦公室布局來改善職場人際關係。

1.座位忌見有刺植物

辧公桌上擺放植物能增添生氣，但有刺植物象徵尖銳，容易引發口舌之爭，影響同事間的和諧。建議選擇圓葉植物（如綠籮、發財樹），象徵圓融和諧，提升人際關係。

2.座位忌見橫樑

橫樑壓頂是風水大忌，尤其在辦公室中，座位上方有橫樑容易產生壓迫感，導致工作壓力增大，情緒不穩，影響人際運的發展。

化解方法：若無法改變座位，可在辦公桌擺放富貴竹植物、五帝銅錢化解煞氣。同時，保持座位上方光線明亮，減輕壓迫感。

3.座位忌背對通道

背對通道的座位容易讓人分心、缺乏安全感，影響工作效率與人際關係。將座位方向調整，確保背後有實牆或屏風作為靠山，增強安全感和穩定性。

4.座位忌出口過多

辦公室出口過多容易導致氣場渙散，難以集中精力。可減少不必要的出口，或使用屏風、綠植遮擋，引導氣流有序流動，營造專注的工作氛圍。

5.座位忌面向或背對廁所

廁所是污穢之氣聚集之地，座位面向或背對廁所都會受到不良氣場的影響。座位應避免正對或背對廁所。若無法改變，可在座位與廁所之間放置屏風或高大綠植，阻隔不良氣場。