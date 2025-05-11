娛圈單打︱人老精鬼老靈　後生仔要學嘢

韓綜《黑白大廚》捲起全球追看風潮，日前舉行嘅百想藝術大賞，呢個節目仲攞埋最高榮譽大賞，認真巴閉。可惜吖，審評之一嘅白種元老師，其經營嘅餐飲品牌近日爆發大量醜聞，包括食材含量未達標、違反原產地標記法、違反衞生法、職場性騷擾等。白老師不旋踵即含淚道歉，宣布中止所有演藝活動。

佢老人家喺自家頻道上載5分鐘道歉影片，表明會整頓好公司積弊，化解危機先至再見公眾，成隻死狗咁款，擺明要避風頭。只要呢鋪能夠大步檻過，一年半載之後是非平息，話唔定可以捲土重來。你知啦，《黑白大廚》仲有第二季，當然要認衰為節目止損。

嗱，呢啲咪叫人老精、鬼老靈囉。面對公眾口誅筆伐，有理說不清，與其放任輿論發酵，倒不如低低哋躀一鋪，等公眾消咗啖氣。白老師喺南韓一直德高望重，被譽為國民美食家，所有韓劇但凡出現主角大啖美食場面，必定會提起白老師，咁你就知，佢嘅江湖地位幾咁崇高。家陣被踢爆原來係奸商一名，公眾唔嬲就假，惟有認衰潛水，先至有一線生機。

反觀從神壇跌落地獄嘅金秀賢，因為一直企硬，仲話要對金賽綸家屬及爆料頻道提告，予人強勢不饒人之感，無法得到公眾同情，事業一鋪清袋。

爆料頻道仲要咬住唔放，放出所謂「女方中二就畀佢食咗隻豬」嘅爆料錄音，甚至指控金秀賢一方曾買兇斬人，非常誇張。結果又有電視台記者踢爆一切只係偽造，被拖落水嘅男星元斌亦否認認識爆料者，似乎金秀賢真係含冤受屈。但事已至此，一切失控，想討回公道，邊有咁易。