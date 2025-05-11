郭富城被爆有長髮女陪完飲酒陪睇樓　抱手戒備表現避忌

「舞台王者」郭富城婚後成為「愛妻號」，經常和太太方媛恩愛放閃甜到漏，不過近日網上流出他現身上海，有長髮美女相伴，但見他全程表現避忌，令網民議論紛紛，經人肉起底後，被揭二人曾把酒合照，爆出鮮為人知的關係。

現年59歲的樂壇天王郭富城雖然婚前緋聞多多，但迎娶年輕22歲的模特兒兼網紅方媛後，即成為緋聞絕緣體，身邊只有愛妻及兩位可愛囡囡，不過，近日有網友分享城城往上海疑現身賣地皮的場合，身邊更有位身材高挑的長髮年輕美女同行。

原來係「哎吔表妹」

二人沿途並肩而行，未有刻意保持社交距離，但城城相當「規矩」，雙手不是抱在胸前，就是捉實背包帶，期間與長髮女亦未有交談，網民隨即對「神秘女子」人肉起底，發現她與城城已非首次同框，更曾拿着酒杯與城城合照，可見頗有交情。有網民聲稱該女子其實是方媛的表妹，在方媛和城城回娘家安徽時，表妹亦在場，方媛被讚比表妹更標致。

而事實上城城對方媛可謂「對你愛不完」，太太於2月底飛抵意大利米蘭工作，甫落機被搶去價值約2萬多港元的手袋，令她頭痛又心痛，太太回港後，他已補送上兩個新手袋，又放閃指毋須特別為太太請保鏢，因自己就是方媛的保鏢。