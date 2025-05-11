車婉婉罕晒泳照　 全為「中3生」減壓

無綫熱爆歌唱節目《中年好聲音3》為追夢者圓心願，將不可能變成可能，而節目主持車婉婉亦打破年過半百就是「大媽」的惡名，51歲的她一樣可以性感、可以靚。婉婉日前在社交網分享和囝囝在越南富國島度假的旅行照，大晒家庭幸福，而最搶眼是身材保養得宜的她，身材跟20幾歲出道時一樣咁索，穿上紅色比堅尼泳衣，皮膚白滑，最搶眼是美腿生輝，平躺在艇上，歎海風及享受日光浴，人生一樂也。

她還上載多張和囝囝BBQ及友人在海邊及海底遊玩的開心相，留言謂與放假的囝囝出走越南玩幾日，可惜老公要工作未能同行，現時才分享旅行相，只是想在《中》決賽前，讓7 強歌手及台前幕後工作人員紓緩緊張心情：「好想喺呢段咁緊張嘅時間，同大家分享一啲輕鬆啲嘅嘢，緩和一下比賽情緒，終於有少少時間整理一下啲相，我同BBQ，約埋其他朋友仔，4個家齊齊出走越南富國島，6日5夜行程豐富，正正正正正。」

婉婉稱自己挑戰了海底漫步：「其實我係有密室恐懼症，會好Panic，所以真係有恐懼，但係由於BBQ係咁叫我同佢一齊，Q MaMa惟有豁出去一試啦，爬落水時個人有啲僵硬，好彩成個過程啲潛水人員都攬到實，好照顧，心情確實係有掙扎嘅，但係深呼吸，堅持，終於成功去到水底，同魚仔一齊玩，仲見到靚靚珊瑚，係非常特別的回憶，值得，但係我諗我係唔會學到潛水㗎啦⋯⋯ 呢個已經幾盡。」婉婉為陪囝囝克服心理障礙，果然母愛可戰勝一切。