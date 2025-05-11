東方日報C2：小S號召群星思念大S　陪媽媽撐過難關

台灣女星徐熙媛（大S）今年2月初於日本病逝，今日是母親節，亦恰逢是其離世百日的日子。雖然胞妹徐熙娣（小S）仍深陷悲痛中，但為助母親度過首個沒有大S的母親節，她重新振作在社交平台發起群星思念大S活動，藉此向S媽送上鼓勵，陪伴走過最心碎的母親節。

自從大S離世後，S媽、小S及大S老公具俊曄至今亦未能走出傷痛，S媽早前更傷心到要看身心科及打強心針，情況令人擔心，尤其今日S媽要面對喪女後首個母親節，加上亦是大S的逝世百日，讓人憂心她如何面對雙重打擊。

據悉由於S媽無心思過節，小S與老公許雅鈞、具俊曄、大姊徐熙嫻及外孫等會齊聚家中陪伴S媽，許雅鈞表示：「我們在家裏吃飯，沒有要到外面。」此外，為安慰母親，一直處於停擺狀況的小S近日打破沉默，相隔兩個多月再度更新社交平台，廣邀好友及網民寫下對大S的思念：「私心的希望大家不要忘記她，也希望能藉由這份力量，讓我媽媽的悲傷能愈來愈小，平靜能愈來愈大，感謝」。小S率先發文談大S，她指對方從小就是她的後盾，只要遇到不敢做的事都靠對方鼓勵：「我人生的大小事，一定都是第一個跟她說，因為我需要她的意見，也需要她的鼓勵！懷孕了打給她，我話都還沒講，她就說：你懷孕啦！然後立刻幫我想如何讓我媽不抓狂！我失業低潮的時候，想假裝自己可以當家庭主婦，她跟我說：徐熙娣，你幹嘛假裝自己不想當明星啊？然後鼓勵我繼續主持！」她坦言很想「擁抱總是一副堅強萬分、內心其實很脆弱的她」，又感性地向大S喊話：「接下來我得真的振作起來了，因為媽媽真的好想你，我也好想你，可是我要好好照顧媽媽，如果我沒做到，你應該又會說：徐熙娣，你都幾歲了，還不會照顧媽媽？大家都跟我說要走出去，但我不想走去哪裏，因為你會永遠在我心裏，永遠，直到我們見面的那刻！」令人催淚，她在文尾加上3個Hashtag，分別是「#大S影響我最深的1件事」、「#我最想念大S的1件事」及「#徐媽媽請好好愛護自己」。

楊丞琳柯震東難忘大S

圈中藝人均響應小S的號召，紛紛發文緬懷，包括楊丞琳、柯震東、羅志祥、賈永捷、蔡康永及組合玖壹壹的團長春風等，柯震東指大S曾主動找他說話分享人生：「你……選擇善良的分享與自嘲自己人生的種種問題與困難給我這個……我以為我們只是點頭之交的朋友……那一晚……那幾晚……你教會我要抬頭挺胸的往前走！」楊丞琳則回想起入行第一部劇《流星花園》就遇到大S：「幸好熙媛很照顧我，無論是等打光、放飯、休息空檔……等，她都不會讓我一個人，甚至會請助理幫忙照料我。」蔡康永同樣經常被大S鼓勵：「我很想念這種被鼓勵的感覺。」他同時向S媽送上感謝：「因為你，我的世界才可能出現大S和小S這麼精彩又美好的人。母親節來了，徐媽媽，謝謝你。」至於春風透露接到小S來電請他響應這次運動，對方的聲音聽起來特別虛弱，讓人心痛。小S看到大家的發文，在社交網表達感謝：「謝謝大家寫出熙媛跟你們故事，還給徐媽媽好多祝福！真的非常感謝，我會讓媽媽過一個充滿能量和溫暖的母親節。」

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