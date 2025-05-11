大S夢中歸來見S媽　言承旭林志玲張惠妹齊哀悼

台灣女星徐熙媛（大S）今年2月初於日本病逝，胞妹徐熙娣（小S）為助母親度過首個沒有大S的母親節，尋日（10日）母親節前夕，於社交平台發起群星思念大S活動，藉此向S媽送上鼓勵。

S媽尋日深夜晒出一張合照，只見佢同3個寶貝女兒同框，4人彼此依偎緊靠、露出燦爛笑容，十分甜蜜。隨後S媽發文悲喊：「我的女兒：美容大王回來給我慶祝母親節了！親愛的寶貝：我知道你一直在我身邊保護我們一家人、我也會保護你所愛的人」、「我（好）孝順，美麗的美容大王回來看我了」似乎S媽終如願夢見大S。

另外，S媽還分享一段影片，內容充滿全家人的開心合照，並配上大S的AI配音：「我親愛的媽媽，雖然今年我不能陪您過母親節，但您一定要知道，我會永遠陪在您身邊，永遠愛您、保護您。」令網友看完忍不住落淚留，希望S媽能好好照顧自己，身體健康先最重要。

另外，與大S合演經典劇集《流星花園》嘅台灣男星言承旭，發文感謝、想念、祝福大S，佢話大S係每次只要被需要時，從來都唔會缺席過嘅天使，想到佢，有太多佢嘅好，佢畀周圍每一個人、呢個世界都帶嚟咁多美好事：「S，一直叫我『道明寺』是我生命裏，永遠沒有缺席過的重要的人 她好像始終就在我的身旁，鼓勵我、給我信心和力量 但她不僅僅是這樣對我，她給周圍每一個人、給這個世界都帶來了那麼多美好；S，想念你 我還是會隨時打你電話 你心情好的時候，要記得接聽；S，謝謝你；S，祝福你 祝福你在另一個世界一切都好，也祝福家人能堅強，平安地度過這段辛苦的時間」

好友林志玲尋日喺社群發文懷念大S，林志玲回想第一次見到大S係喺一間冰淇淋店：「當時還沒有入行的我，第一次看到明星，心裏想着～怎麼有一個女孩子可以有這麼美麗的笑容，連對眼都係笑住，從來沒有忘記過那一天你所散發出來的光芒。」喺認識大S之後：「才知道那雙會笑的眼睛背後，充滿着巨大的勇氣和堅強。是一種笑着面對人生無悔，選擇勇往直前的性格。很欣賞，有時候也很心疼。」林志玲留言：「因為你，給了許多女孩要堅持信念做自己的榜樣。思念～有如懷念一段最美好的時光。」最後，林志玲說道：「希望你在遠方很好；希望小s很好；希望徐媽媽也要好好的。」

正身在廣州舉辦巡演嘅台灣天后張惠妹，時逢好姐妹大S逝世百日，佢演唱《身後》前，表示首歌雖然每一場都會唱，但係尋日特別想講，呢首歌係訴說親人離世。佢感性說道，希望可以透過呢首歌盡情地回憶、想念佢哋：「我想藉這首歌，對天上的姐妹說『你好嗎？我好想你』」雖未有指名道姓大S，但皆心知肚明。張惠妹經理人陳鎭川表示：「這是她想念的方式，她不想過度渲染和煽情，所以選擇用她的歌表達。」