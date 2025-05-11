陳曉東狂彈GD東京騷唱得10首歌　粉絲圍剿怒轟唔尊重

韓國人氣歌手G-Dragon（權志龍）近日於東京巨蛋舉辦演唱會，吸引大批粉絲朝聖，當中陳曉東亦有去見偶像，不過佢今日（11日）就喺社群平台發文表達「差評」，批評內容直言不諱，隨即引發GD粉絲集體怒轟，社群瞬間爆炸！

陳曉東發文狂彈GD演唱會：「差評，唱10首，講話1hr，播片45分鐘，個人訪問片太無聊，最好看燈光、服裝、螢光棒、beatbox、wing、雷射、laser、機械狗、vt ok」鬧到個騷一文不值。該貼文迅速被粉絲截圖轉傳至各大社群平台，GD支持者更係怒火中燒，大批留言湧入陳曉東貼文，嚇到佢將該貼文嘅留言功能關閉，並編輯發文，於文尾加上：「歌曲風格有些好……觀眾很乖，不反面」但依舊撳唔住GD粉絲圍剿聲。

粉絲亦即轉到另一篇貼文狂批「我龍消失七年開演唱會票一樣秒搶空，你消失七年根本不會有人發現」、「你演唱會是不是更差？因為賣不完啊」、「身為GD粉絲我們為他感到驕傲！而你連最起碼的尊重別人都不會」陳曉東隨即亦關閉該貼文留言功能。唔少粉絲則呼籲藝人之間應互相尊重，有人留言道：「藝人應該最懂得尊重藝人」、「不懂得尊重別人，也不要隨意批評」事件延燒後，陳曉東尚未公開回應風波。