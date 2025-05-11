【營事檔案】帶子滑菇拌豆芽

每餐都要有蔬菜，是均衡飲食的重點之一，除了白焯菜心以外，以簡單調味的蔬菜料理，都是增加不同蔬菜攝取的方法。而這道菜結合了海鮮、菇類和蔬菜類，不僅口感豐富，還能提供多種人體所需的營養素。

帶子：豐富的鋅元素

帶子是這道菜的優質蛋白質的來源，還含有豐富的鋅。鋅是人體必需的微量元素，對於免疫系統的正常運作至關重要。它能夠幫助身體抵抗感染，促進傷口愈合，並支持細胞生長和分化。對於經常感到疲勞或免疫力較弱的人來說，適量攝取帶子可以幫助補充鋅，提升整體健康狀態，海產如蠔等都含有鋅。

滑菇：豐富的多醣體

滑菇富含多醣體，即煮熟後表面較為滑溜的黏液。多醣體是一種天然的生物活性物質，研究表明，滑菇中的多醣體能夠刺激免疫細胞的活性，提升人體對細菌的抵抗力，同時還能幫助調節免疫系統，避免過度發炎反應。對於免疫力較弱或經常感冒的人來說，適量攝取滑菇可以幫助增強身體的防禦能力。除了滑菇以外，燕麥、香菇、黑木耳、鴻喜菇及金針菇等都含有豐富的多醣體。

帶子滑菇拌豆芽

材料：

帶子 10隻

滑菇 200克

豆芽 100克

紅蘿蔔 半條

調味料：

豉油 2湯匙

蠔油 1湯匙

陳醋 1湯匙

麻油 2茶匙

雞粉 1茶匙

做法：

1) 紅蘿蔔去皮切絲、滑菇去根備用

2) 紅蘿蔔、滑菇耳及豆芽用水焯1分半鐘，盛起擠走水分備用

3) 帶子用水焯2分鐘，盛起備用

4) 帶子、滑菇、豆芽及紅蘿蔔加入所有調味料拌勻，完成

陳筠霖(Krista) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。擅長按香港人生活習慣設計健康飲食，以簡單食材炮製健康美味菜式。