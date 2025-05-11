林家謙仲未決定去唔去Ty婚禮　陳健安唔敢提欣宜復出

三位唱作歌手林家謙、洪嘉豪和陳健安昨晚（10日）首度合作在亞博舉行拉闊音樂會，重新演繹填詞人Oscar Lee的作品。藝人盧慧敏和梁仲恆擔任音樂會戲劇演出。臨完騷前，洪嘉豪表示全晚唱了很多Oscar的歌，之後3首就改唱他們自己的歌，分別《黑玫瑰》、《未知道》和《一人之境》，《一人之境》原唱林家謙竟然老貓燒鬚唱錯歌詞，被洪嘉豪捉到正，家謙騷後解釋：「今日唔係我嘅音樂展，掛住唱人哋嘅歌，唔記得歌詞，同埋《一人之境》好耐冇唱，以為可以瞞天過海啦！」洪嘉豪之前遭林家謙和陳健安欺負，嘉豪表示：「我以為佢哋蝦我，讚我唱歌好聽，但其實佢哋太好，並唔係潤我。」

金像獎頒獎禮慶功當晚，楊受成力邀林家謙簽英皇，家謙自嘲好麻煩及蝕本貨，講笑指楊生已打消念頭。至於好友Tyson Yoshi將於7月小登科，將到外國舉行婚禮，家謙未決定會否出席，表示7、8月較忙，並透露8月下旬將舉行紅館騷，講笑場數會舉行1場以上，問他可想去別的場館如啟德主場館開騷？家謙表示：「我比較適合紅磡區，熟悉啲，紅磡區係一個好特別嘅地方，Handle唔到啟德主場館咁大個場，Handle唔到咁多人。」昨晚台上梁仲恆在戲劇部分，用手勢在林家謙重要部分做有味動作，家謙一臉嫌棄，家謙表示：「佢有問過我嘅，我都同佢講會畀個嫌棄表情怇，有共識嘅，大家畀我哋啲戲呃咗。」

陳健安（安仔）被問到與寰亞的合約時，林家謙搞笑地教安仔講：「仲有1個月以上。」安仔指合約未需要續約，與公司關係良好。問到有傳鄭欣宜停工兩年回復自由身準備復出，安仔表示：「其他人嘅合約唔知，自己嘅合約都唔清楚。（關心吓欣宜？）冇特別，畀啲空間佢，佢有自己決定，就會同公眾講，佢都做咗咁多年，畀啲空間佢，當佢想見人時就會見人。」洪嘉豪與近日偷食斷正的音樂人陳澤鴻曾經合作，嘉豪表示合作過一首歌，但對別人的私事不作評論。