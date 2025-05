韓國SM事務所為創立30周年舉行的家族騷《IN SMTOWN LIVE 2025 [THE CULTURE, THE FUTURE] in MEXICO CITY ¡Muchas gracias, MÉXICO!"》,昨日(10日)在墨西哥舉行,旗下組合包括Super Junior(SJ)、SHINee成員珉豪與Key、EXO成員Suho、燦烈與Kai、Red Velvet三成員、人氣女團aespa、RIIZE、NCT 127、NCT DREAM、NCT WISH及WayV等傾巢而出,落力演出。

SJ成員崔始源亦上載現場盛況,感謝海外粉絲的支持。繼墨西哥一站後,SMTOWN LIVE將於美國時間11日移師洛杉磯Dignity Health Sports Park繼續舉行。