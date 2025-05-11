馬思純學拳擊瘦身胸前盪漾　激變翻版孫藝珍

內地女星馬思純時肥時瘦，身形不時成為網民焦點，近日她在社交網上載學拳擊的視頻，獲網民讚她真的瘦了很多，更指她笑起來似足韓國女星孫藝珍，馬思純在片中透露這段時間試了很多運動，但是有段長時間沒有打拳擊，近日再度恢復訓練，她談到對拳擊的喜愛：「其實我一直在想為什麼拳擊會讓我如此好奇，也會讓我如此喜歡，後來我發現它不光在排解我們生活當中或多或少的一些壓力，哪怕是短短三天的訓練，比如第一天我在跳繩的時候我都明顯感覺到體力沒有特別地好，第二天我會很累，但是到第三天，跳繩的時候我的體能已經明顯上來了，包括在打拳的時候，我出拳的力度以及我身體的適應能力，已經比前兩天要好很多很多，那種好是會讓自己為自己開心，是在做一件很愉悅自己，然後對自己身體很好，對自己健康很好，對自己精神很好的一件事情。它不光是一個運動，而是一個讓自己身心愉悅的事情。」

片中見她除了跟教練學習出拳之外，又做跳繩及拉伸等體能訓練，但過程中她笑過個不停，她寫道：「拳擊很爽但很難忍住不笑。」網民讚她又瘦又靚之餘，也有不少網民留意到她跳繩時，胸部晃動厲害，指她沒有穿對運動內衣：「你是不是得穿個穩定性好的運動內衣啊」、「還是得穿運動內衣吧，不然胸容易鬆」。