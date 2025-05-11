鄧麗欣爆阿媽笑住見大隻男友　一提方力申太太有孕即封口

藝人鄧麗欣（Stephy）、ERROR隊長肥仔、Kiri T、洪永城與太太梁諾妍（Inez）今日（11號）現身馬灣出席慈善步行活動。Stephy早前因腸胃不適未能出席今年金像獎頒獎禮，直言有失望，始終是期待已久的一年一度盛事，戰衣亦早已預備好，但對於失落最佳女配角，她則不介意道：「冇啊呢樣嘢我從來冇諗過，其實因為嗰日我已經係無得去，個心情係好七上八落，即係我去係為咗支持同參與整個盛事，同有冇獎無關係，只不過都無咁心痛，因為我都識咗佢好多年，都覺得佢應得。」

她指昨日再次腸胃不適，進食方面要更小心，又指演唱會完結放鬆整個人後，身體裏積聚的病症和疲累便湧出來，導致自己又頸痛又腰痛，但透露男友有幫忙按摩。談及早前男友長相被外流，她指是好友甫出來，直言不是不能曝光，只是兩人都比較不想高調，笑指相片保持朦朧美很ok，而對男友被讚大隻，她則笑指會「讚壞佢」。而日前Cookies繼在Stephy演唱會上再次合體，但比起上次再少一人，Stephy指相聚原因是為成員Elaine(何綺玲）慶生，大家已經盡量調整時間相約，但無辦法配合到每個人。

今日適逢母親節，她笑指曾想過邀請媽媽一同出席今日的活動，但又早又遠，媽媽「睬佢都傻」，夜晚會與媽媽外出食飯慶祝。問到會否叫埋男友，她則指男友要去台灣陪伴當地的家人，但兩人已經提早與媽媽飲茶預祝了。問及媽媽對男友的評價，Stephy笑答：「無乜評語喎，即係睇佢嘅笑容就知道。（有無催你快啲結婚？）催我已經催到…（有無催佢快啲娶你？）咁我又唔知，可能私底下係咁催佢。（都咁穩定考慮吓好事近？）其實對我嚟講穩定咪好囉，順其自然啦。」

而細佬Jeffrey（魏浚笙）日前在拍戲中途受傷一事，Stephy表示有關心他並勸告他好好休息，直言：「真係好危險，聽到佢講個過程，我都覺得好驚心，其實有時拍戲好多驚險嘢，尤其係動作戲，所以真係要留心小心，真係好好彩無事。」早前方力申太太被傳懷孕，Stephy則指自己也不知道，等他自己公布，如果屬實會戥他開心。

洪永城與梁諾妍受訪時表示未有帶同兩個女兒出席是因為她們年紀尚幼，對慈善活動的認知未夠，希望將來再大點再告訴她們背後的意義。問到會否想培育女兒成為田徑選手，Inez指兩個女兒都超級活躍，所以大女現在參加的興趣班都是給她放電的，洪永城則指自從自己看了套記錄片後，想鍛煉她們成為網球選手，又透露自己重拾打網球的興趣，成立了一個藝人的網球聯盟，結集了喜歡打網球的藝人，之後更會一起舉行網球或慈善活動。

另外，適逢今日母親節，身為兩女之母的Inez會食飯慶祝，更笑指會比生孩子的傷口照給老公看。談到再做媽媽，Inez指自己持開放的理念，但老公已結紮，要看他想不想解放返，洪永城則笑言自己拒絕解放。而早前Inez再做手術，她解釋是因為自己作息差令免疫力和抵抗力下降，所以當擦傷時便順勢生了一粒大膿瘡，要開刀刮走膿液，但現在已康復，洪永城即按過話題：「我應承你我再勤力啲做嘢，再多啲時間陪小朋友同休息多啲，同埋身體健康。」引得Inez即刻表示很感動。

同場的肥仔指活動後會去與媽媽食飯慶祝，會留更多時間陪伴家人，又表示自己平時會與媽媽打羽毛球，更透露媽媽是羽毛球高手，曾在業餘賽取得第3名。至於日前隊友阿Dee有份合資的餐廳結業，他笑指：「其實我都預咗，即係你知啦，我啲兄弟好黑心嘅嘛，個陣時我執嘅時候佢又笑過我，依家我又可以笑返佢。」又指：「你知啦經濟都比較差，其實飲食業都真係難做好正常，我覺得經濟差咪收埋自己一排，可能遲啲又有其他發展，執咗唔係一件大事囉。」

早前MIRROR成員姜濤自爆與公司尚有3年約，問及同期出道的ERROR是否同樣尚餘3年，肥仔則指自己比他們更遲出道，合約可能會長少少，笑指姜濤經常計劃早點退休，希望自己作為他師傅可以分一筆養老金，更大爆姜濤是「有事鍾無艷，無事夏迎春」，平時不回覆訊息，但一提到排舞便會一直催他覆。而Edan提到的希望MIRROR永續，肥仔幽默指ERROR永續當然開心，但個人發展上希望簽SM、JYP等韓國公司。