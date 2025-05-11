分齡保養貼士　做個有「營」媽咪

無論是剛生BB的新手媽媽，又或是兒孫滿堂的資深祖母，除了對子女噓寒問暖關懷備至，也要好好愛惜自己。趁住今天母親節，一於請營養師為20+、40+及60+不同年齡層的媽咪，度身訂造飲食保養貼士，讓各位母親食得有「營」，Keep住美麗健康。

20+ 打好基礎

家營營養中心創辦人兼認可營養師吳耀芬指出，不同年紀媽媽的飲食要點各有不同。如20至40歲以下的媽媽正值新陳代謝旺盛、身體機能巔峰的階段。如果要兼顧家庭和職場工作，就容易忽略均衡飲食；加上因生理期會流失鐵質，建議多吃紅肉、深綠蔬菜和堅果，鐵質配含維他命C的柑橘類水果或彩椒，能有助提升吸收率，為健康打好基礎。此外，進食全穀物如糙米和燕麥、豆類和蘋果等，可吸收膳食纖維促進腸道健康。而雞蛋、低脂奶製品則提供多元蛋白質，最好減少高糖飲料和油炸食品，以免脂肪囤積。運動方面，每周進行150分鐘中等強度帶氧運動如慢跑，配合瑜伽或普拉提強化核心肌肉。

40+ 調理身心

踏入40歲後，母親將面臨更年期及賀爾蒙波動，容易出現疲勞和骨質流失等問題，透過飲食調理有助預防慢性疾病。多吃黑芝麻和硬豆腐等含鈣的食品，配以適度的日照來補充維他命D強化骨骼。富含Omega-3脂肪酸的深海魚、奇亞籽和亞麻籽等，更有助緩解經前症候群和降底患上心血管疾病等風險。此外，藍莓、綠茶和番茄等含抗氣化物，能延緩細胞老化和維持心血管健康。運動方面，踩單車等帶氧運動，配合阻力訓練如舉啞鈴，能增加肌肉量和提升基礎代謝。

60+ 維持體力

來到花甲之年，消化能力減弱，增加骨質疏鬆和三高的風險，想要維持體力和免疫力，可注意吸收優質蛋白質包括魚類、去皮雞肉和低脂乳酪，易消化吸收來維持肌肉量。而牛奶、羽衣甘藍、豆腐能補充鈣質，搭配含鎂的香蕉和南瓜籽等，有助預防抽筋、骨質流失和減低記憶力衰退。乳酪、泡菜等含有益生菌，有助改善腸道消化和提升免疫力。要注意難消化、高膽固醇和高油膩食物盡量少吃。運動方面，每天進行30分鐘緩和的運動如游水或散步，既減輕關節負擔，也能強化心肺功能。