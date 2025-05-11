陳瀅谷胸被撕衫強暴　喱士上陣膠紙封嘴極SM

新劇《執法者們》是由邵氏兄弟與內地平台聯合製作，由黃宗澤、陳豪、馬國明、吳啟華、宣萱、蔡潔等人主演。《執》劇是一部以香港執法部門為題材的時裝電視劇，內地平台於5月7日開始播放，而無綫方面，則未有官宣真正播出日期及時間，但就已經有不少「風聲」表示TVB將於5月19日會接替《虛擬情人》播出。

未知是否因為劇中一直在講香港執法部門工作的關係，「短裙仔」與「美腿」頭幾集都欠奉，但日前播出的第7集之中，就有一些比較大膽的場景。劇中講到於執法部門工作的陳瀅需要化作卧底混入香港海關調查案件，作為上司的馬國明已經一早告知她不要自作主張行動，但陳瀅為了調查案件，竟然化身色情場所女郎。她穿上性感黑色喱士露腰裝，在黑色喱士下黑色胸罩緊貼胸部，胸前更有3條黑色幼帶固定胸罩，「事業線」都無所遁形。

之後講到鹵莽的陳瀅被對方發現她在色情場所內偷拍別人親熱，於是被人抓到另一間房，而一直與陳瀅正在通話的馬國明聽到她的求救後，心急如焚加快駕車速度前往營救。雖然保安拉着陳瀅一直叫她：「唔好郁！」但身為執法部門成員的她立即踢開保安，可惜她只有一人難敵2名男士，最終她雙手被捉實及嘴巴被膠紙封着，保安更粗暴撕開她雙臂的喱士。

陳瀅暈倒後，保安想作進一步的侵犯，把她身軀反轉後用力撕開她背部的喱士布料，陳瀅就露出雪白的背部。保安想繼續侵犯陳瀅時，馬國明已經趕到並敲響了警鐘，聽到警鐘響了的同伴即說：「唔好玩啦，睇吓咩事先啦，行啦！」這樣才阻止了保安繼續侵犯陳瀅。