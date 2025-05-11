周嘉洛直搗陳瀅香閨　朱敏瀚爆真實內情

無綫劇集《虛擬情人》今日（11日）在荃灣舉行「暖男行動」活動，劇中10多位演員朱敏瀚、黃子恆、袁文傑、鄧伊婷以及歌手張馳豪（Aska）等出席，眾人與活動現場親子互動，朱敏瀚與Aska更各自獻唱劇集的主題曲及片尾曲，現場氣氛熱烈。

Aska受訪時坦言，自從上完演技進修班後就很想演戲，目前正在等公司安排，想嘗試具挑戰性的角色，如間諜、幕後Boss等，更在鏡頭前向監製導演推薦自己。談到同門師妹Chantel最近又演戲又演出舞台劇，Aska恭喜她舞台劇飛售罄，希望她演出順利，自己亦想挑戰舞台劇，因為與演戲是兩種不同的類型。而講到Chantel與MIRROR成員tiger合作，他指：「咁我諗係呢個娛樂圈大家都想同唔同人合作。（你想同COLLAR合作？）想，我都想，因為大家都有唔同Talent，所以有唔同嘅Crossover我覺得對呢個娛樂圈係好事嚟。」

適逢今日母親節，Aska透露由於媽媽不在港，因此早前已連同5月生日的媽媽提早慶祝，並送上鮮花和蛋糕，問到上年成績好會送些禮物給媽媽，Aska笑答：「成績好唔代表財務好，都係努力緊努力當中，希望遲啲係經濟方面更加有能力（買層樓畀媽媽？）呢個係目標，唔好層樓先啦，可能車嗰啲先啦。」

朱敏瀚分享早前「Adam挑戰」找了6個藝人朋友拍攝宣傳，當中屬與張振朗個條最有誠意，專誠飛去馬來西亞拍攝僅10秒的片段。更透露下星期四會推出演唱主題曲的直倒MV，他笑稱自己不停宣傳劇集很值得嘉許，因為大部分宣傳資金都是自資的。而本月23日生日的朱敏瀚笑言忙到忘記自己就快生日，問到生日如何獎勵自己，他則指當日要出席網球慈善活動，更分享有機會去探訪本月尾來港的英超勁旅曼聯。

談到好友周嘉洛與陳瀅的緋聞，他指：「係成堆去陳瀅度食飯，因為佢最近迷上展示廚藝，係好食嘅，同兩年前嘅佢唔同咗。（話嘉洛揸車自出自入喎）嗰個位係公眾地方，我都可以揸入去。（冇人留低過夜？）冇，個個都返屋企。」問到其緋聞女友Hera（陳曉華）有沒有煮過食物給他，他則指：「冇呀！冇食過！（畀陳瀅個Case佢睇，廚藝兩年變咁好？）我諗佢煮都唔係特定畀邊個食。（定係你煮畀佢？）我有個廚藝好好嘅媽媽，咁啱母親節I love you媽媽。」

而鄧伊婷對於自己在劇中的姣精演技獲網民大讚，表示其實好開心，因為最重要是觀眾有反應，雖然有讚亦有彈，但相信部分觀眾會看得出自己用心的準備，更指感謝角色令她知道自己的不足之處，所以便去上堂進修自己。問到劇中拉下低拉鏈色誘宅男被指神還原了《新聞女王》中高海寧（高Ling）的經典一幕，她指：「呢個我有聽到，好Surprise，因為我好鍾意高ling，之前同佢合作佢好照顧我，所以我一直當佢係我女神。」

另外，談及會否介意被「姣精」角色定型，她則笑答不介意，但都想觀眾見到自己另外一面，直言想嘗試下做變態殺手、黑社會阿嫂的具反差感的角色，更透露自己最近正在學習打拳，亦可挑戰武打角色。