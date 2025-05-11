抗癌吳忻熹出席活動獲2女送歌　面對Haters祝佢哋身體健康

藝人吳忻熹（前名：吳文忻）、李龍基、敖嘉年及組合RIVA等今日（11日）到深水埗擔任表演嘉賓，獻唱歌曲跟市民一起慶祝母親節。吳忻熹帶同2名女兒出席，女兒更表演跳唱送給她，她感動指是最好的母親節禮物，又透露今年打算推出2首歌，包括一首英文親子歌，故決定今次活動演出這新歌：「感謝朋友幫忙，2星期極速做起首歌兼排舞，其實首歌係2個女唱，我只係唱一句，佢哋放學之後仲要排舞好辛苦，好感謝佢哋。」

吳忻熹坦言今年的母親節感受很深和有意義，並透露稍後會為新歌拍MV，希望歌曲能打入國際並傳遞正能量，希望大家即使面對患病也不用覺得太沉重，又感謝神的眷顧，坦言之前2星期前行得很慢，但因不斷祈禱及做其他治療，現時好了不少，不過亦稱病情比較反覆，笑指癌細胞很蠱惑，要以不同的治療去對付，現時有繼續做化療，會積極面對。

談到她日前在網上大談Haters，她坦言當初見網上Haters的評論也感到震驚並影響心情，但現在已釋懷：「其實佢哋都令我內心強大咗，我同自己講唔可以被影響心情，要以平靜心情去面對。（以後唔睇？）唔會唔睇，但唔會再被影響心情，都係一個幾好嘅訓練，講真我死過翻生，仲有咩好怕？無聊嘅言論同負面嘅情緒都唔會再理，佢哋內心都好負面，情緒會影響身體，我都祝佢哋身體健康。」

李龍基表示每月獲2次機會到懲教所探訪未婚妻王青霞（Chris），高興指正在倒數階段，過多5次探訪後對方便能從獲自由，現時心情很期待和興奮，問他可有預備了甚麼驚喜給太太？他表示希望平平淡淡度過，笑謂：「第一件事帶佢去註冊，成為真真正正李太，等佢冇得郁，哈哈！」

他坦言早日註冊結婚是二人最大心願，問到婚後會否減少工作陪太太？他笑指男人要搵錢負責養家，會將工作以外時間全給太太， 並透露會選址方便往返兩地地方居住，方便工作。談到他早前在無綫節目《奇情谷》大爆房事，問到有否被未婚妻責怪？他笑指是「作大」，坦言未婚妻最擔心是被某些立心不良的網媒亂寫：「可能之前太多負面嘢，我叫佢唔使擔心，我上去就係幫佢講嘢。」他透露未婚妻懲教所不停看書進修自己，又結識了一些高學歷的囚友，不時向她們請教。問到婚很會否心急做爸爸？他笑指要看太太意願，自己一切隨緣。