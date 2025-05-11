袁詠儀爆魔童母親節唔陪阿媽陪女友：有異性冇人性！

由藝人袁詠儀（靚靚）與「翻版林明禎」黃潔琪（Miko）、創作歌手劉界輝、DJ陳峰、童繽毓等主演的溫情家庭電影《OMG! 阿媽有喜》，今日（11日）假將軍澳舉行宣傳活動，適逢母親節，戲中老公陳峰送上鮮花慶祝，大會又送上喇沙全年免費通行證，氹得最愛馬來西亞美食的靚靚笑逐顏開。

靚靚接受訪問時，表示今晚會做「跟得太太」陪伴擔任《中年好聲音3》決賽評判的老公張智霖開工，因快19歲的囝囝張慕童（魔童）約了朋友，但已跟她說母親節快樂，尚未收到囝囝所送的禮物，但知他和爸爸商量過會送上驚喜，所以她亦相當期待。

問到魔童是否陪女友及女友母親，靚靚都有懷疑：「話陪女友都有可能係嘅，但如果話陪埋女友媽咪，我就覺得未到嗰個程度，佢應該唔會咁啩，不過如果係都冇法，仔大仔世界，我覺得日日都係母親節。」

問見過兒子女友未？雖然靚靚不時說怕被兒子投訴她爆料，但她表示：「其實未係女朋友，朋友囉，（有幾個朋友？）我個仔都係得一個啫，見過一個，但唔係女朋友嚟，我個仔又話我爆佢啲嘢，都係唔講啦。（阿仔朋友阿媽都要過吓目，）佢啲男男女女朋友我都有見過，都ok嘅，（識朋友方面，阿仔叻啲定老竇叻啲，遺傳咗老公識揀嘅優點？）都講咗準則嘅，（有冇呷兒子女友醋？）咁又冇嘅，我只係講佢有異性冇人性咁囉，阿仔就問係咩嚟，佢話有陪我，但都要識朋友，我覺得佢呢個年紀都要識朋友擴闊自己生活圈子，佢大個啦，都需要獨立，我真係要學識放手，我問得多，佢又覺得我煩，唔問又話我唔關心，盡做啦，今日母親節，希望講多啲甜嘅說話畀阿媽啦。」

穿上低胸裝露事業線的Miko就表示送飛吻給戲中的媽媽袁靚靚，待回馬來西亞後再跟自己的媽媽補祝，又指日日都掛住自己媽咪。靚靚即讚她很乖好黐家，但相信過一，兩年後就會催她拍拖，Miko就相信不會，因為家姐已結婚生B，又透露稍後到菲律賓拍旅遊節目，雖然離開香港，但會將靚靚放在心中。

問Miko如香港票房理想可會着泳衣派福利？靚靚就愛「女」心切緊張地問：「點解要着三點式啫？」有人提議連靚靚都要着，靚靚就話：「阿媽就露三點，唔知露邊三點，如果到某一個票房就着短裙啦，阿女再着短啲。」