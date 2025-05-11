郭富城孖方媛淺水灣歎茶被捕獲　忘年戀夫妻被讚靚到發光

天王郭富城與細他22年的老婆方媛 (Moka) 於2017年4結婚，婚後育有一對寶貝女兒，7歲大女Chantelle與5歲細女Charlotte十分精靈可愛，組成四口之家，一家人生活幸福美滿。眨眼間兩人結婚已經8年，方媛與城城至今依然十分恩愛。方媛樂做城城背後的女人，放棄演藝事業全力照顧家庭，專注相夫教女，過住少奶奶生活。

城城作為一家之主，平日都是忙於工作努力賺錢養家，又拍戲又開巡唱，真是相當之忙碌，但他一有時間就會陪伴家人，享受親子時光與天倫之樂，絕對是一個好老公及好爸爸。

日前就有網民於社交網分享了在香港偶遇城城一家四口的動態生圖，以「Repulse Bay vibe偶遇郭天王一家」為標題，留言寫道：「淺水灣影灣園喝東西偶遇了郭天王一家，郭天王看上去好年輕，活力滿滿！方媛也超級漂亮，又瘦又嬌小白到發光五官好精緻！兩個女兒都好漂亮精緻！i人不想上去打擾，好在老公拍我還把別人拍了進去。」相中可見城城正在與老婆方媛聊天，兩個寶貝女兒就在玩耍，畫面相當溫馨。博主又補充說：「方媛確實好漂亮 而且巨小只超可愛哇！」