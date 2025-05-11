《中年3》決賽︱7強粉絲現身應援　張與辰獲母親到場打氣

無綫選秀節目《中年好聲音3登峰之戰》今晚（11日）於啟德體育園揭開序幕，7強粉絲早於下午4時許已現身場外應援。而來自馬來西亞的參賽者張與辰更獲母親及多位親友親臨現場打氣，張母被不少粉絲捉着合照，當問到對兒子是否有信心，她說：「有，覺得佢會嬴添。」

賽前紅地氈上星光熠熠，馮盈盈、陳曉華、麥美恩及姚焯菲（Chantel）等紛紛亮相。Chantel受訪表示會提早離席以會合家人慶祝母親節，談到參賽者陳芷盈比賽中唱出《戀愛預告》，她說：「佢唱得好啲，我唔覺得自己唱得特別好，同埋呢隻歌其實唔係一隻好強嘅比賽歌。」出名「魔音」的馮盈盈及陳曉華結伴現身，忙於洗脫「污名」，盈盈更自爆：「嚟緊我有商演呀，對方好識貨兼有品味。（跳埋舞？）練好啲歌先，一步步嚟啦。」

而麥美恩現身時被追問有關與吳若希反面一事，她坦言：「係有嘢發生咗，佢引發先嘅，但唔可以透露太多嘞。（公司有搵你哋了解？）公司知我哋嘅性格，大家係成年人會處理嘞。（做唔做得番朋友？）一切嘢隨緣啦，唔係我單方面可以回應，咁有條件下可以考慮做番朋友嘅。（吳若希有錄影《奬門人》喎。）係，但件事發生喺錄影之後嘅。」