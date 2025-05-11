RD6 4.5秒破百電Pickup

俗稱農夫車的Pickup，體積大，夠掗拃又夠MAN，兼有個大尾斗，不少人喜歡把它當作私人代步車。今日我們拍攝的RIDDARA RD6，正是吉利汽車(Geely) 乘着純電動力熱潮而來的電Pickup。

搭載傳承自吉利浩瀚架構的 M.A.P 雷達瀚海平台，配備73kWh磷酸鐵鋰電池，行前後軸馬達，兼車載全系智能四驅系統，可4.5秒完成0-100km/h加速。懸掛採用前麥花臣、後多連杆，而不是硬派越野的前雙搖臂、後葉片彈簧，有效吸收顛簸 以及駕駛時都頗穩定，駕乘舒適度媲美豪華SUV。

此外，其車身架構採用一體式設計，而不是傳統焊接組裝的陣式結構。以高強度鋁和鋼打造，當中高強度鋼佔7成。淨車重少於2.1噸，抗扭剛性達30,300Nm/deg，承載重量和拖拉能力(Towing Capacity)更高更強 ，具備1,030kg的最大載重量 以及3,000kg的拖拽力。

規格表

車型：4門5座位電動Pick-up

電池：73kWh磷酸鐵鋰

驅動：前後馬達、 四輪驅動

最大馬力：424PS

最大扭力：595Nm

0-100km/h：4.5秒

極速：190km/h

充電時間：110kW DC直流電（30~80%）約30分鐘；6.6kW AC交流電（20~100%） 約9.3小時

續航力：424km（NEDC）

貨斗尺寸：1,525×1,450×540mm（長×闊×高）

車身體積：5,260×1,900×1,880mm（長×闊×高）