高鈞賢富婆太太谷胸開美容院　前緋聞女友驚喜撐場

香港先生冠軍高鈞賢（Matthew），去年在社交網發布多張婚照及老婆的孕照，宣布與年輕10年的圈外女友Christine雙喜臨門，老婆在1月15日為他誕下「小龍女」高子琳（Liona）。高鈞賢成為爸爸後，於網上多次發布湊B片，成為新一代好老公好爸爸。他的太太被指本身家底極厚，覓得富豪老婆令人羨慕，近日他更為其太太宣布為於觀塘的美容新店開幕，意外有一位其緋聞女友出席開張盛會，同樣是富婆一名！

高鈞賢更新社交網限時動態，他發布了照片，背景是一個暖色的店舖前台，穿着黑色Tee、戴上眼鏡十分斯文的他，旁邊站着她的太太Christine。是日Christine盛裝打扮，穿上白色低胸、高釵開至大腿盡頭的長裙，配上隆重的美艷妝容和鑽石耳環，盡騷好身材和白滑長腿，顯得高貴又性感。而Christine的另一邊，原來是「苟姑娘」苟芸慧，這天她亦打扮得十分優雅，跟Christine撞色的套裙十分清雅，精心Set過的髮型亦顯得尊重場合。高鈞賢在照片寫道「恭喜高太觀塘店開張」，原來這天是Christine旗下生意擴充營業的大好日子。

而另一張相除了他們3位外，還有其他的朋友或生意夥伴合照，高鈞賢企在2位朋友中間風騷派心，Christine和苟芸慧亦在另一張照片展現歡顏。

Christine一直被傳是富婆，曾結婚後離婚和有小朋友，高鈞賢亦曾指太太的而且確在20歲時結過婚，更有兩名小朋友。而現年41歲的苟芸慧易前宣布與老公陸漢洋（William）離婚，有傳是因為生育問題而導致婚姻破裂。回復單身的苟芸慧，依舊有司機接送，並住在西九的豪宅天璽，生活依然相當富貴。於2013年，有報道指苟芸慧與高鈞賢撻着，二人在友人婚宴上很投契，當時苟姑娘就稱與高鈞賢是好友，至於有沒發展機會，她曾說：「會持開放態度，不會說死。」