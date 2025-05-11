《中年3》決賽︱羅志祥來港做評判叮囑參賽者：不要選我的歌

台灣歌手羅志祥今晚（11日）為《中年好聲音3》總決賽擔任評判，他受訪時表示首次在港做評判，感覺很緊張，他解釋說：「因為大家都講廣東話。（主要負責評價跳舞方面？）不一定，主要感受他們為大家表演的歌曲，他們如何在舞台上展示他們的魅力是最重要，我覺得輸贏不重要，經過兩個月的時間，他們最重要是感受舞台觀眾給他們的尖叫聲，不要留下遺憾。（之前有沒有看過他們的表演片段？）節目組有給過我看，可是我選擇不看，因為我想保留第一次感受。（想聽國語還是廣東歌？）都聽。」不過當問到唱他的歌會否加分時？他再三叮囑今日參加比賽的人，千萬不要選他的歌：「不要選我的歌，我發現很多比賽，選我的歌都會輸，我不知道為甚麼，因為很多人會Tag我，我會看，我覺得很抱歉。」至於他本人會否有意參加歌唱比賽，他謙稱：「我第一輪就會被刷掉吧，巔峰之戰一定要有很強的實力。」提到啟德新場館，他稱今次是他第一次來啟德，趁機看一下環境，大讚是很棒的新場地，問到會否有意在啟德開演唱會時？他說：「很期待來，希望大家多多關注。」

今天是母親節，向來孝順的他透露有給媽媽打電話，回去後再跟對方過母親節，早前他在社交網發文爆母親患上阿茲海默症，問到對方情況，他坦言：「幾好，每天都是新一天，這樣子少了很多煩惱，她也很心開，陪伴者會懂得跟照顧者互相達成一個平衡點比較重要，她會重複問我重複答，我跟她玩，只有健康最重要。（有沒有跟她打麻雀？）日日打，經常打，趁這個機會賺她錢，哈哈，真的，以前她贏很多，現在報仇呀，明明贏200塊跟她說400塊。」提到今日是大S離世百日的日子，他稱懷念是一定會，對方永遠在大家心中。

決賽現場座無虛席，由多位評審出場掀序幕，台灣歌王羅志祥（小豬）、海兒、周國豐、張佳添等齊齊獻唱《第一次》，估不到，周國豐與張佳添唱歌都不錯。之後眾人入座，主持車婉婉問評審取貼士，小豬笑言：「享受舞台，不要令舞台留下遺憾，盡力去拼。」另一矚目評審張智霖則指唱歌最緊要真誠，唱出真情最重要；至於葉蒨文則被問到點睇內定三甲的問題，她笑言：「我都無睇到，唔知發生咩事，總之， 我哋做評審就會用最真實嘅評語去評選。」而紅地氈最佳甫士奬得主張與辰。

葉蒨文擔任嘉賓評審，老公林子祥戴上Cap帽及口罩低調撐場，亦並非坐前排，只坐較後近控制台附近位置，但仍被觀眾認出。