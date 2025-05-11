黃澤鋒老婆58歲懷孕惹熱議　輕鬆面對負評獲袁詠儀讚勇

藝人黃澤鋒與同齡58歲的太太陳麗麗宣布再度有喜懷有第二胎，消息一公布即成全城熱話，而日前黃氏夫婦帶同女兒黃熙恩（暱稱小黃妃）一家三口選擇入場觀看《OMG！阿媽有喜》作為慶祝母親節的特別節目，電影講述高齡產婦所面對的問題與處境，正好與陳麗麗的處境不謀而合，她說：「電影近似我哋生第一個女兒嘅年代（當年陳麗麗52歲），所以嚟睇重溫一吓，睇睇其他人點睇點睇高齡產婦呢啲問題，希望大家用當事人嘅角度諗一諗。」

女主角袁詠儀（靚靚）專程恭喜黃氏夫婦，大讚陳麗麗非常勇敢、好偉大，麗麗笑言：「我係靚靚粉絲，聽到佢咁樣講好開心，我哋都係媽咪，希望大家一齊努力！」澤鋒表示：「媽咪有偉大與辛苦之處，靚靚當然都會明白！」

靚靚感覺麗麗好勇敢，相信亦與兩夫婦要面對網絡負評有關，澤鋒輕鬆回應：「冇所謂，網民講得開心就可以。」麗麗同樣樂觀說：「將負評變成正評吧！呢個世代，好多人內心都有抑鬱、怨屈，有個平台畀佢哋講一吓就算了！總之佢哋講任何嘢，都唔會影響到我生或不生，我會繼續做好自己應該做嘅事！」有女萬事足，最令澤鋒夫婦雀躍的是6歲的小黃妃對即將榮升姊姊興奮不已，麗麗說：「佢經常對人講『我係家姐』，做每件事都會同我肚裏嘅BB傾偈，好欣慰！」同場捧場的還有陳浩民一家六口及關楚耀。