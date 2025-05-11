《中年3》決賽︱三強誕生！「內定冠軍」趙浚承無緣晉級

無綫歌唱比賽節目《中年好聲音3》今晚（11日）舉行決賽，在首個回合中，7位參賽者各自演唱「必殺歌」，總評分最高三位將晉級第二回合，綜合評審及觀眾投票分數，黃博、張與辰及劉洋成最後三強，其中劉洋獲114分，黃博與張與辰同獲117分，張與辰與黃博在評審投票中同分，但在觀眾投票方面，張與辰以35.84萬僅勝黃博的35.65萬。而被指是內定冠軍的趙浚承，即使獲明星足球隊包廂撐場，但最終都是無緣三強。

在首個回合中，打頭陣的占士丁丁獻唱Beyond的《海闊天空》，但廣東話發音麻麻；第二位出場的趙浚承以張國榮的《我》出戰，早前被指內定冠軍的他稱選擇這首歌的原因是近期聽到很多聲音，他揚言:「我想話畀大家知，我就係我，好簡單。」獲羅志祥（小豬）及張智霖分別給予18及19分，張智霖稱這是一首很自我的歌:「不經風雪非好漢，今日聽同睇到你之前嘅事情，好打動到我。」小豬讚對方「是綻放的花朵」，又指：「這首歌不止送給舞台，也是送給自己，每句都很打動我。」

第三位的陳芷盈以容祖兒《小天使》上陣，不過就被周國豐指揀錯歌，葉蒨文及周國豐均給她17分。第四位出場的重炮手劉洋，獻唱優客李林《輸了你贏了世界又如何》，他唱畢揚言一點都不緊張，前一天睡得很好，表現獲評審大讚，其中小豬給予20分滿分，他直言：「我的天，oh my god，你是專業歌手嗎？（他是火鍋店老闆。）不可能，你很捧，這個舞台是你的一樣。」海兒也給出19分高分，她稱讚：「我聽完懷疑你之前一直都冇放晒出來，今日個場地夠大畀你釋放氣場，我好恭喜你。」

大熱的張與辰身穿白色戰衣亮相，他以Whitney Houston《One Moment in Time》應戰，獲葉蒨文給予分19高分，她謂好感動，又讚他將聲音控制得很好，笑言:「你件衫好靚，喺邊度買？」張佳添更給他20分滿分，是他首次給對方滿分。其後出場的李金凱以林憶蓮的《為你我受冷風吹》參賽，不過就有點緊張，雖然張智霖稱有瑕疵，但仍給予19分。

最後一位出場的「大魔王」黃博以不太擅長的英文歌挑戰，她唱出Alicia Keys的《If I Ain't Got You》，表現無懈可擊，張智霖及葉蒨文同給出20分，葉蒨文大讚:「你實在太smooth，你嘅人生經驗全部唱晒入去，你哋嘅年紀將人生經驗唱晒出來好有感情，又可以溫柔又可以硬又可以exciting，你唱得非常非常好，你今晚好靚。」張智霖稱無話可說，高呼：「黃博我愛你。」