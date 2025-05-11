川村愛　天然富士山巨乳

唔少港人一有時間就會去日本行番轉，而講到當地最大的地標，非富士山莫屬！除咗行經手信店會成日見到呢座活火山嘅寫真，估唔到喺日本寫真界都可以搵到一對「天然富士山巨乳」，其主人就係今日要為大家介紹嘅川村愛！

笑容燦爛

日本寫真界向來百花齊放，可以搵到唔同年齡階層嘅女優，好似近日從電視圈回流嘅磯山沙也加已經41歲，而50路美人中島史惠更加係現役女優中最年長嘅一員！至於喺日本靜岡出身嘅川村愛，下個月就踏入30歲，雖然顏值唔稱得上係大美人，但面上成日掛住一張比陽光仲要燦爛嘅笑容，吸引力比起好多十零廿歲嘅女優仲要高！另外，川村愛嘅身材亦好吸睛，心口有一對G Cup巨乳，望落既堅挺又具彈性，難怪呢對胸器獲得「天然富士山巨乳」呢個稱號！

精通書法

川村愛喺2020年正式投身寫真界，同一年已經推出首隻寫真映像作品。在此之前，一心希望成為知名演員嘅愛妹，入咗演藝專門學校進修，雖然畢業後未能成功加入電視台拍劇或擔任主持，但就加入咗東京說故事人嘅劇團，當上舞台劇演員。由於愛妹喺呢段時期好努力鑽研演技同埋讀對白嘅才能，所以到咗拍攝寫真映像作品嗰陣，一啲都冇怯場，能夠熟練地對住鏡頭交戲。值得一提，愛妹亦係一名書法高手，聽講擁有書法十段資格，平時會喺社交網上載書法作品，而第3隻寫真碟嘅碟名更加出自佢嘅手筆。

自從加入寫真界，川村愛頻頻出席攝影會活動，登入其社交網，就會見到活動花絮，仲可以搵到唔少誘人靚相添！

Profile

年齡：29歲

身高：5呎3吋

三圍：36G-24-35