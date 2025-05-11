《中年3》決賽︱黃博奪冠！張與辰得亞軍　劉洋獲季軍

無綫歌唱比賽節目《中年好聲音3登峯之戰》賽果塵埃落定，經過兩個回合，評審加觀眾投票，最終眾望所歸，由「大魔王」黃博勇奪冠軍，以212分登頂，亞軍及季軍分別是209分的張與辰及208分的劉洋，當宣布結果時黃博一臉不能置信，黃博的老公更開心得跪地，仰天大叫，現場全場呼歡，大叫黃博的名字，黃博獲獎後表示：「我好想多謝呢個節目，畀我重新追夢嘅機會，搵番夢想、自信、堅持同勇氣，多謝每一位觀眾、戰友、台前幕後嘅人，感激每一位評番。」而無綫高層曾志偉即場宣布《中年好聲音4》明天接受報名。

第二個回合中，三強參賽者張與辰、黃博及劉洋獻唱一首快歌及一首慢歌迎戰，在快歌環節中，劉洋以96分，險勝同是95分的黃博及張與辰。首位出場的劉洋跳唱《我恨我痴心》，雖然廣東話不算太標準，但歌舞搭夠，獲得96分，其中葉蒨文與羅志祥均給出20分滿分，葉蒨文稱讚：「你有個本事令我想再聽嗰首歌，我覺得你跳舞好可愛，好有號召力。」羅志祥笑指對方的廣東話比他標準很厲害，跳舞時亦很享受。至於第二位出場的「大魔王」黃博以張惠妹的《站在高崗上》應戰，可惜只得95分，以一分之差輸給劉洋，當看到分數時，黃博難掩失落。壓軸出場的張與辰選擇蔡依林的《大藝術家》，他坐在王座上，邊唱邊脫掉面紗及毛毛長外套，可能要兼顧太多，僅獲95分，羅志祥指他很有態度，但沒有跟大家分享的感覺，只是表演而已，沒有心：「感覺中規中矩，如果跟大家互動多一點會更好。」

而在慢歌中，黃博後來居上，以97分反戰94分的劉洋及95分的張與辰。劉洋首次挑戰英語歌《Without You》，非常大膽，葉蒨文笑言聽得出他是第一次唱英文歌：「我好開心我聽得懂，感情非常足夠，把我的心都挖出來，你真的太可愛，你的代表是你的心，你的心把觀眾感動到，非常捧！」黃博獻唱林憶蓮《沒有你還是愛你》，張智霖直言黃博跟樂隊有少少碰撞，但也是不完美中的完美，海兒就謂黃博今晚唱的三首歌之中最喜歡她唱這首。最後張與辰以Beyond《情人》出賽，之前評他沒有心的小豬坦言嚇一跳：「跟之前很不一樣，會讓別人記下來，很真誠及心很明顯，會讓人感受到。」張佳添大讚舞台是屬於他，指他很有機會成為冠軍。