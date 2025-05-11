黃泆潼母親節揭悲慘童年：不是每個母親都偉大

藝人黃泆潼早年於無綫發展平平，自從2009年離巢後，事業迎來大突破，近年以「Miss Yellow」的身份於打碟DJ界發展事業，更打響名堂，經常獲邀到世界各地作巡迴演出。今日（11日）是母親節，但她竟然大吐不快表示：「不是每個母親都偉大and that’s ok.」

她指自己有個悲慘童年：「有些父母會將自己的失敗全部歸咎於你，他們用不同方法，有的選擇拋棄你，有的選擇逃避你，有的會怪責你，可能你不明白為甚麼他們會這樣，可能你給自己的答案總是自己不夠好。」她更指受到「精神和肉體上的虐待」，她直言不想勉強自己去愛沒跟自己建立關係的母親，網民紛紛派心心送上安慰。

黃泆潼原名黃普恩，於破碎家庭長大，自小父母離異，小學時由婆婆照顧，到中學時便與媽媽及後父同住，迎來噩夢的開始，她每天放學被要求負責所有家務，包括買餸煮飯、洗衫、抺地等，她曾受訪表示覺得自己好似奴隸，而好與其母親關係亦極差經常鬧交，令她萌生要離開家庭的念頭。

黃泆潼16歲已開始了模特兒生涯，到了1999年，21歲的她參加香港小姐，雖然沒有獲選但仍獲得加入TVB的機會。身材出眾的她的演藝人生涯多做性感女郎、情婦或八婆角色，更不時性感上陣大晒身材，星途發展平平，她於2009年離開TVB後，化名「Miss Yellow」專注做打碟DJ。於2016年下嫁意大利籍獨立電子音樂人Kavemura，一度跟隨老公返回意大利南部Puglia生活。