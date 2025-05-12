【是日通勝】

農曆四月十五

乙巳年 辛巳月 辛巳日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午5時至7時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：嫁娶、祈福、移徙

忌：合醬、動土、出行

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：49、10、19

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：事業上不乏展示實力的機遇，要做好準備。

金牛座：獲好運氣加持，專注事業發展，易有得着。

雙子座：不熟不做，謀事要量力而為，逞強易惹禍。

巨蟹座：待人友善冇蝕底，人緣好，運氣也不會差！

獅子座：各方面運勢皆出現輕微上升，要好好把握！

處女座：主動向另一半表達關懷，對方會更喜歡你！

天秤座：理財投資嘗到甜頭，毋須為物質生活操心。

天蠍座：運氣勝人一籌，學懂感恩知足，心情更佳。

人馬座：謀事遇阻力，進退失據，有可能陷入財困。

山羊座：勿輕言放棄，事情未到最後不會知道結果。

水瓶座：小心駛得萬年船，謀事謹慎一點就冇問題。

雙魚座：財運低迷，易因利益問題而跟某人起衝突。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）羊 人緣旺

（跌）豬 受情困

鼠：給情人多幾句讚美，感情關係更親密。

牛：運勢變差，易胡思亂想，宜早點休息。

虎：包容不等於縱容，寵壞伴侶會有麻煩。

兔：事業發展穩步上升，有能力化危為機。

龍：定力不夠易迷失，有可能惹上爛桃花。

蛇：做事得心應手，身心承受的壓力大減。

馬：投資忌衝動，事前必須做好風險評估。

羊：人緣運不錯，有機會遇上久違的老友。

猴：桃花較弱，緣分未到，脫單要有耐性。

雞：心態有點消極，易在職場競爭中落後。

狗：桃花運上升，可嘗試向暗戀對象表白。

豬：是日沖煞，面對感情問題勿掉以輕心。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

食物補五行

廿四節氣之一的「立夏」已過，即代表進入夏季。

以簡單五行喜忌而論，在西曆5月、6月、7月出生的朋友，五行大部分缺水，直至8月立秋為止，宜在後天補回自己的需要，舉例，在日常生活裏，可多用藍色、白色、灰色、黑色，多往北面走動，因北屬水，多吃水產與游泳。

剛巧我出差到中山、順德，朋友帶我去吃出名的雙皮奶，原來奶類屬金。單靠補充水不足，要有金發其源，金生水起，水才會源源不絕。另外，在工作上容易取勝的辦法是在適當時間進攻，可採用下午3時至7時、晚上9時至凌晨1時。

金水木火土是緊扣着，一環扣一環。中華文化的研究，包括《黃帝內經》的中醫理論，五行理論尤其重要，我們一出世，透過八字高手便可查出你的五行欠缺。好像看醫生，首先要透過判斷，看看是甚麼症狀，才去安排治療方案。看風水的道理也一樣，不是聽到廣告，請到某某大師評論某樓盤是風水寶地，搬了進去就會升官發財，如果是真的，那麼借高利貸也搬進去。