姬蒂班查懸疑新片《黑袋行動》借間諜講婚姻

賣座盜寶片《盜海豪情》（Ocean's）系列美國導演史提芬蘇德堡（Steven Soderbergh）執導懸疑新片《黑袋行動》（Black Bag），借間諜背景探討婚姻與忠誠的主題。劇情講述米高法斯賓達（Michael Fassbender）飾演的英國軍情6處特務需要在一周內查清誰洩漏國家機密，五個同事疑犯中其中一個卻是由姬蒂班查（Cate Blanchett）飾演的妻子，究竟他能否將國家大義放在最先？演員陣容還有前「占士邦」皮雅斯布士南（Pierce Brosnan）以及前占士邦秘書「Moneypenny」娜奧美夏莉斯（Naomie Harris）。

姬蒂受訪時大讚拍檔米高雖然角色很深沉與含蓄，但作為演員有很高能量：「演員之間化學作用有兩樣嘢，你唔可以冇扮有。鏡頭喺邊度，啲演員點樣被拍攝，都係創作過程好重要嘅部份。」其中一場男主角邀請五個疑犯到家中一起晚餐，表面談笑風生，實則心機處處，姬蒂指導演用心將餐桌暗戰拍得緊湊：「佢鍾意挑戰，佢知道作為電影人，要將一個喺餐桌一齊食晚餐嘅12頁劇本場面拍得有張力，係一個挑戰。」