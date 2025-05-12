連詩雅為母則剛　收女兒老公一張「紙」已經好窩心

藝人連詩雅（Shiga）與老公陳家樂去年7月18日平安誕下小公主女兒Camila後，今年首度以媽咪身份度母親節，不過因要忙排練舞台劇關係，所以未必有時間大肆慶祝，她接受東網訪問時表示：「屋企人都明白我工作，佢哋仲叫我努力排練，好期待我喺舞台劇嘅演出，不過如果真係放到假，自己狀態又OK嘅話，或者會同屋企人簡單食餐飯。」問到期待的母親節禮物，Shiga指女兒1歲未夠，所以要求特別簡單，只想要一張卡：「我同老公講過，如果佢代囡囡寫張紙畀我已經好開心同窩心。（依家囡囡先係最愛？）又唔係，因為我有一個好愛嘅伴侶，所以先想同佢有下一代，小朋友同佢都係我最愛。」

Shiga由「宅男女神」變人妻，現再升呢為人母，做媽咪快1年，感覺跟女兒同步成長，最大改變是為母則剛，她說：「對好多事情嘅睇法唔同咗，可能冇咁執着，以前我好怕講出自己嘅感受，但依家乜都會講，畢竟已經係媽媽，都冇咩要怕去發表或爭取。」

她同時亦覺得變得更有責任感，除認真工作外，亦會為囡囡一切作籌謀，她謂：「會諗囡囡要讀咩學校，將來佢條路點行，佢身體健唔健康，連囡囡由飲奶都食加固食物，每一餐都會諗點樣去分配，點做先畀到最全面嘅營養佢，因為好多事情要諗，所以要逼自己長期保持頭腦清晰。」又謂對有講「養兒一百歲長憂九十九」有深切體諒，尤其經歷囡囡在公眾假期時首次發高燒至39度，令她學識要冷靜。

她又想跟自己母親說聲多謝及對不起，因為成為母親才切身體會到為母不易，她說：「我多謝媽咪咁辛苦養大我，依家更加明白佢嘅擔憂，好似我個女咳一聲都會令我好緊張，怕佢熱又怕佢凍，所以我想同自己媽媽講，以前我專注工作，直至依家做人阿媽先真真正正體會到媽媽嘅付出，依家做媽媽，我都係邊做邊學習中。」

談及囡囡7月18日生日，她就想為囡囡舉行生日會，不過如工作忙時間不許可下，亦會好好布置家居及準備生日蛋糕，幫囡囡在充滿儀式感下拍照留念。至於可會為囡囡添個弟妹，她坦言有考慮，但現時以工作為重，亦想先調理好身體後，打算過幾年待囡囡長大些才實行。問可會為囡囡創作一首歌曲，她希望將來有機會，現時想推出未曾嘗試過的歌曲題材，或者將來再有第二位小朋友，就認真考慮為小朋友推出一首歌。