侯佩岑罕有失控爆喊　獲兒子贈戒指氹番

新聞主播出道的台灣藝人侯佩岑最近參加內地綜藝真人騷《乘風2025》，向來表現鎮定又高情商的她，近日在鏡頭面前罕有失控爆喊，令網民心痛。侯佩岑練習跳舞時，由於一度跟不上隊友們的動作，害怕耽誤大家的進度而感到壓力，當她見到來探班的前隊友鄧萃雯及管樂時情緒崩潰，兩人即時鼓勵她，管樂揚言：「她會，需要時間練習一下而已。」侯佩岑背對鏡頭拿紙巾拭淚，其他人亦紛紛上前安慰。

事後侯佩岑表示：「我完全不知道怎麼辦，我真的很像大姐（鄧萃雯）說的你被丟到大海裏了，然後你看到好多好棒的人，但你回家你想說我不行，我不想要跟大姐說我很害怕。我好像很少，長大後很少那麼害怕過，我當下不想哭，不想浪費時間哭，然後哭也沒有用，然後人家來安慰我，其實我很不想讓人家來安慰我。我只是看到管樂，她知道我去大海，我真的很害怕，所以我擤個鼻涕我趕快繼續練，可是實話就是覺得我做不好，我做不到。」說時她不時哽咽落淚，一度說不到話。

除了獲隊友們暖心安慰外，昨日（11日）母親節，侯佩岑獲兒子送上自製禮物，令她甜在心，她將相片放社交網，並寫道：「謝謝兒子們給的限定戒指，在今天這個特殊的日子，祝願大家節日快樂。」