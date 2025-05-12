東方日報C1：黃博失手照奪冠　獲張智霖示愛

無綫選秀節目《中年好聲音3登峯之戰》昨晚於啟德體藝館揭開序幕，7強施展渾身解數望脫穎而出，全場座無虛席。大會邀得「台灣舞王」羅志祥（小豬）、型男張智霖（Chilam）及資深歌手葉蒨文擔任特別評判。盛傳內定奪冠的趙浚承一早遭淘汰，最終由大熱黃博奪冠，亞、季軍則為張與辰及劉洋。

開場時小豬與海兒等多位常駐評判合唱張國榮名曲《第一次》，操着半鹹半淡廣東話歌聲的他令台下觀眾驚喜非常。葉蒨文被問到外傳賽果內定時，即回應：「我冇睇法，亦冇留意社交平台，唔知乜事，但會真誠咁去評分。」Chilam語重心長說：「參賽者最緊要用真誠唱出每一個字，講好故事去感動觀眾。」小豬則搞笑表示：「好開心，我變中年喇！參賽者今晚最緊要享受舞台，不要留下遺憾，一定要拚！」他事前受訪不忘叮囑參賽者不要選他的歌，因過往歷史已引證輸的機會較大，又揚言期待不久將來自己於啟德開騷。

賽事首回合由7強黃博、李金凱、占士丁丁、陳芷盈、趙浚承、劉洋、張與辰展開「必殺歌」環節，被傳是「內定冠軍」的趙浚承以一首《我》出戰，獲Chilam激讚：「正所謂『不經風雪非好漢』，聽到你近排嘅事（指內定），呢首歌真係幾打動到我。」劉洋唱出《輸了你贏了世界又如何》獲小豬給予全晚首個20分滿分，當得悉對方是火鍋店老闆，小豬即說：「不可能吧，收放太自如了，舞台屬於你的一樣！」大熱黃博唱出英文歌《If I ain't got you》，博得全場掌聲雷動，Chilam及葉蒨文齊齊給滿分，Chilam不禁公開「示愛」：「無話可說，我愛你！」最終黃博和張與辰獲評判及觀眾給予同分117分，與落後3分的劉洋晉級3強，而張與辰還奪得「觀眾最愛好聲音大獎」。身為「明星足球隊」成員的趙浚承獲波友包廂撐場，卻被淘汰出局，粉碎內定之嫌。

張與辰劉洋分膺亞、季

而「決戰快歌」環節上，劉洋一首《我恨我痴心》同時贏得小豬及葉蒨文給予20分，黃博演繹《站在高崗上》竟「失手」，未獲任何評委給滿分，鏡頭前明顯見到她失落表情，同時小豬狠批演唱《大藝術家》的張與辰：「他表演時未有跟大家分享，僅在做一個表演而已，沒有心！」去到「決戰慢歌」環節，劉洋輕鬆演繹《Without You》，贏得多次掌聲，葉蒨文形容其歌聲「你把我的心都挖出來了」，張與辰的《情人》亦在一貫水準之中，反觀黃博似陷入緊張狀況，一首《沒有你還是愛你》與樂隊配合明顯出現瑕疵。

雖然出現失手狀況，但黃博在加上觀眾投票後，總分依然「登頂」奪冠，而張與辰及劉洋分別得到亞、季軍。黃博得獎後表情顯得難以相信，且不忘多謝大會燃起自己遺失了多年的追夢勇氣，台下其夫跪地仰天大嗌表現激動，而無綫高層曾志偉隨即宣布《中年好聲音4》開始接受報名。

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