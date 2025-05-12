仁濟醫院董事局主席朱德榮履新　傳承「痌瘝在抱」精神

仁濟醫院董事局主席朱德榮（前排左二）承諾將繼承歷屆先賢的基石，帶領團隊深入社區，回應社會急速變遷下的多元需求，確保每一項服務切合市民需要。（胡振文攝）

【特約報道】「仁濟醫院第五十八屆董事局交代就職典禮」於2025年4月25日圓滿舉行，獲得各界人士一同親臨支持見證。第五十八屆董事局主席朱德榮先生MH於就職典禮中接過印信，象徵正式肩負領導重任，致力於傳承仁濟文化、深耕社區與創新服務，推動善業邁向新里程。

接棒傳承 深耕社區民生

在就職致辭中，朱主席回顧了自己與仁濟的深厚淵源，他表示：「13年前加入董事局，親眼見證仁濟『痌瘝在抱』的精神如何惠澤社群。」他從第五十七屆張文嘉主席手中接棒，承諾將繼承歷屆先賢的基石，帶領團隊深入社區，回應社會急速變遷下的多元需求，確保每一項服務切合市民需要。

仁濟醫院自1973年成立以來，服務範疇遍及醫療、教育、社會福利及公共事務，至今已發展為擁有114個服務單位的本地大型慈善機構。朱主席展望來年工作，介紹了醫療、社會服務及教育等多個範疇重點。

醫療革新 推動中西協作

仁濟致力在醫療服務上提升質素，包括引入先進設備，如放射診斷部將陸續啟用全新磁力共振掃描儀及血管造影檢查儀，顯著提升心血管疾病的診斷效能。此外，醫院環境也在不斷優化，包括持續推進的急症病房翻新工程。仁濟亦配合政府推動中醫藥業發展，深化轄下三間中醫診所暨教研中心與醫管局「中西醫協作計劃」的合作，並透過健康講座、義診及「贈醫施藥計劃」，在社區推廣中醫保健知識。

社會服務 全方位展關懷

仁濟積極推動多元社會服務，在長者支援方面，仁濟響應「居家安老」社福政策，加強對認知障礙症家庭的支援，並透過地區康健中心推廣慢性病管理，全力執行政府的「慢性疾病共同治理先導計劃」。在支援特殊兒童方面，位於青衣的「童夢兒童成長發展中心」已開展早期訓練服務，計劃在2025年第四季啟動特殊幼兒中心服務，為有特殊需要的幼兒提供關懷與支持。

仁濟近年亦重點發展住房支援，過渡房屋「仁濟軒」持續舉辦社區活動促進居民融入；牛頭角彩興路及彩石里「簡約公屋」項目入伙在即，仁濟將協助居民適應新環境。

教育創新 培育未來棟樑

仁濟在教育服務方面緊扣社會趨勢，持續推動智慧型學習和創科教育。屬校將於2025年全面推行優質教育基金撥款開發的電子學習平台計劃，並繼續舉辦國際創新發明大賽，以提升學生的科研能力。仁濟各屬校致力於強化跨學科能力，推動協作教學，拓展學生境外學習機會，並透過愛國教育課程深化學生國家認同。

多元籌募 連結灣區機遇

為擴大慈善資源，仁濟計劃構建新型籌募平台，深化與工商界的合作，並緊抓粵港澳大灣區發展機遇。適逢2025年全國運動會首度於粵港澳舉行，仁濟計劃推出「運動慈善」文化的籌款項目。此外，仁濟已運用不同數碼營銷工具及平台提升社會影響力，吸引新一代的善長支持。

凝聚善心 共創未來

朱德榮主席強調，仁濟今日的成就源於歷屆同仁與善長的無私奉獻。面對未來挑戰，仁濟將以創新思維連結各界力量，讓每一分善款化為生命的希望。隨着新一屆董事局的就任，仁濟將繼續以務實行動踐行慈善使命，為香港築建更共融、溫暖的社會。