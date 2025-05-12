黃碧蓮離巢後即刻嫁人　西班牙懸崖峭壁收巨鑽求婚戒

藝人黃碧蓮自參加《2012年溫哥華華裔小姐競選》獲得「最上鏡小姐」後便加入無綫，今年3月佢先宣布離巢，感激無綫10年栽培，點知一轉頭，原來佢已經ready好嫁人。黃碧蓮尋日（11日）就宣布好消息，喺社交平台透露訂婚消息，寫道：「You guysss I think he likes me!!!（各位我覺得他喜歡我）😍💍#engagement #proposal #isaidyes」

黃碧蓮晒出飛咗去西班牙島嶼Mallorca（馬略卡島）度假影片，見佢同男友喺獨立泳池邊舉杯飲香檳，非常寫意，睇到後面先知原來係求婚之旅。男友於懸崖峭壁送上求婚戒指單膝跪地，二人身處崎嶇不平岩石上面，望落相當驚險，背景山連山，十分壯觀又唯美。黃碧蓮身穿簡約優雅的白色裙裝，臉上洋溢幸福笑容，畫面相當浪漫。黃碧蓮與岑麗香同樣來自溫哥華，畢業於卑詩大學比亞大學心理學系（兒童心理學），有「Mini香香」的稱號。

而黃碧蓮男友好低調，未有正面照，只見佢一身王子Look單膝跪地，緊緊拖實黃碧蓮雙手，身旁仲有粉紅色鮮花，儀式感十足。惟現場風勢頗大，黃碧蓮長髮被吹亂。不過事後佢亦大晒男友所贈嘅巨鑽求婚戒指，睇見都令人心動。