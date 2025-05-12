大熱睡眠公式　助你一覺瞓天光

夏日炎炎正好眠，但偏偏現代人處於高壓的生活環境下，失眠問題屢見不鮮，難以維持每天7至8小時，而有一名美國醫生提出一項睡眠公式「10-3-2-1-0」，涵蓋電子產品使用時間、飲食和工作等方面的睡前建議，幫助大家提升睡眠質素。

美國兒科醫生和運動醫學醫生Jess Andrande於社交平台上，分享一項睡眠公式「10-3-2-1-0」。「10」代表睡前10小時禁止攝取咖啡因，由於咖啡因需要身體代謝10小時才能排出體外，因此若本身是難以入睡的人士，建議在睡前10小時避免飲用咖啡、茶、朱古力等含有咖啡因的食物，可改為富含抗氧化的洋甘菊茶，幫助入睡和改善日間的集中力。而「3」代表睡前3小時避免大餐和飲酒，不少人完成忙碌工作後，都會萌生要吃好點的補償心態，故而大吃大喝。這樣卻容易出現腸胃消化不良，影響睡眠質素。

其次「2」即是代表睡前2小時停止工作，否則會讓大腦處於過度活躍的亢奮狀態，增加皮質醇等壓力賀爾蒙。倘若真的未完成工作，建議翌日早點起床處理。至於「1」代表睡前1小時禁止使用電子產品。由於電話、電腦和電視發出的藍光能抑制身體產生褪黑激素，也會損害實力。最後的「0」是指不要使用貪睡鬧鐘，由於完整的睡眠周期為90至100分鐘，貪睡鬧鐘則會打斷大腦進入睡眠周期，反而會令身體更加疲累。最好的方法是依照睡眠周期，以90分鐘為倍數設定鬧鐘，當鬧鐘響起後就別睡回籠覺，可做簡單伸展動作開始新一天。