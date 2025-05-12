安芭赫德母親節宣布第3度做母親　誕龍鳳胎

39歲美國女星安芭赫德（Amber Heard）昨日（11日）母親節於社交網站宣布第3度做母親，誕下一對龍鳳胎，與代母所生的首胎女兒與第2胎一樣，未公開生父身份。

她上載龍鳳胎的腳仔照片，撰文表示：「我永遠唔會忘記2025年母親節。今年我好興奮可以完成我努力多年建立嘅家庭。今日我正式宣布一對孖胎加入赫德幫。我囡囡Agnes同囝囝Ocean令我又忙碌又滿足。當我囡囡Oonagh喺4年前出世時，我世界從此改變。我以為我唔可以再加開心。嗱，依家我爆發3倍快樂！！！因為孕育問題我用自己方式做一個單親媽咪，係我人生中最令人謙遜嘅體驗。我為可以負責任同心思咁做呢個決定而永遠感恩。致所有母親，無論你今日喺邊度或者你點嚟到呢步，我個夢幻家庭同我都喺度同你哋一齊慶祝。永遠愛你哋，安上。」

安芭於2016年申請與美國男星尊尼特普（Johnny Depp）離婚後，雙方打過國際矚目的家暴與誹謗官司，2022年男方大勝，翌年安芭敗走荷里活，搬到西班牙定居。安芭與尊尼分手後，曾先後與熱衷生仔女的美國科技富豪馬斯克（Elon Musk）與美國女攝影師Bianca Butti拍拖。