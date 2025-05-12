《中年3》決賽︱黃博放鬆唱即奪冠　張與辰簽約無綫已移居香港

無綫選秀節目《中年好聲音3登峯之戰》昨晚（11日）於啟德體藝館舉行，經過一番龍爭虎鬥後，最終由黃博以大熱姿態勇奪冠軍，亞軍及季軍分別是張與辰及劉洋。3人賽後齊齊受訪，黃博直言自己今晚的表演好放鬆：「喺個舞台上邊，我就想盡情嘅將呢3首歌發揮出嚟，唱出一個我嘅感覺，然後希望可以打動現場嘅觀眾同埋電視前面嘅觀眾。」她坦言於快歌環節受流程緊湊影響，未有充足時間回氣，故有點緊張：「不過一一上咗台聽到個音樂之後就個感覺就嚟料。」談到她雖然在快歌分數上一度落後，但經過慢歌環節最終反超前並勝出：「我當時就覺得我哋3個邊個攞冠軍我都好開心，因為佢哋兩位喺我心目中一直都好優秀，一直都唱得好好有個人嘅特色，好開心今晚可以同大家一齊企喺呢度。」對於成為《中》首位女性冠軍，她感謝大家的鼓勵及評審一路的提點及肯定，感恩導師韋綺姍的幫助，又指參賽者中每位女將也各有自己特色。

亞軍張與辰則對自己表現感滿意，並沒有失望：「係好開心、好放鬆，表演時候個狀態係好好，係完全冇緊張冇壓力乜都冇，超過平時喺屋企練歌嘅狀態，覺得今日真係如有神助。」他笑指在今次比賽中獲得多個獎項，已心滿意足，又感謝設計師為他打造了3但非常有氣勢的服裝，更高興指比賽令他圓了在港的開騷夢。他坦言雖然之前曾參加過比賽，出過唱片及出道，亦有做幕後工作，今次能再次站於舞台上唱歌，令媽媽很感動。談到獲粉絲一直支持，會打算如做報答人家？他表示會請大家吃晚，至於他早前曾表示若勝出會帶大家去旅行，他表示有一直計劃中，但要先視乎工作安排。

至於劉洋則表示行享受今次舞台，完成比賽感覺非常好和非常完美，自己很感動和激動，形容是熱血沸騰，並覺得今次算是人生中表現最好的一次：「因為我今天的狀態非常好，我一點都沒有緊張。」談到評判葉蒨文大讚他跳唱是很可愛，他笑指明天便去找導師教他跳唱。

另談到3人已簽約無綫，會否考慮搬來香港住？張與辰表示自己已移居香港，他笑謂：「我唔走㗎啦！唔好趕我走，哈哈！其實一直都好想搬嚟香港住，多謝今次比賽畀我機會可以正式地搬嚟香港。」黃博就表示本身家住香港及在港工作，現希望能繼續留港在音樂方面發展。