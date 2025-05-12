小S二女同大S心靈相通　憶姨媽半夜檢舉Haters感動

台灣女星大S（徐熙媛）今年2月猝逝，妹妹徐熙娣（小S）前晚（10日）為安慰S媽（黃春梅）發起群星輪番寫文談大S，小S二女Lily（許韶恩）今日深夜於母親節過後，喺社群發文懷念大S，並晒出自己小時候同大S張嘴對看望嘅得意合照，向姨媽送上母親節祝福。

Lily分享自己同大S心靈相通，成日被大S捧喺掌心，得佢一個睇到內心深處嘅自己：「大家常說我畫得有特色、畫面很震撼，但只有您說：『Lily！我們心靈相通！』謝謝您，看見了我畫裏一層又一層、躲在最深處的我，您說：『妳真的是寶藏女孩！姨媽以妳為榮！』那是我人生中第一次，因為做自己而被讚美。」

Lily又回憶起昔日佢被haters攻擊，個個都叫佢唔好理，但最後竟獲大S半夜一個一個檢舉haters，令佢覺得疲倦嘅心靈終於都可以休息：「小時候的我，總是對很多事情感到困惑。也許正因為這樣，我才那麼喜歡藝術，因為它能讓我說出那些說不出口的話。有一陣子，網路上的人不太友善，從小到大大家都教我『不要理他們就好』，但您不只是問『妳還好嗎？』，也不是說『不要理他們』，您告訴我：『姨媽半夜一個一個在檢舉那些人。』咦？突然好安靜。好像音樂盒沒電了，裏面的芭蕾舞者終於不用再被迫旋轉了。謝謝您。」

以前收工後，Lily最期待去大S家聚餐：「有次媽媽笑說：『小林志玲來啦！』您馬上說：『姨媽看到新聞都說妳像別的明星，但明明就是像姨媽！米穀也是！你們都是姨媽的孩子！』」佢又鍾意同大S聊宇宙，從外星人聊到死亡等，大讚姨媽同佢傾偈時都係堅定又溫柔。Lily更曾經同大S約定好，以後全家要喺天堂會合：「在那裏，我還有好多話想對您說，好多問題想問您。您變回天使之後，我才發現，再也沒有人會在意數字的意義，也沒有人願意這麼認真地回應我那些奇奇怪怪的問題了。」令人惋惜。

Lily謝謝大S送佢最珍貴嘅禮物：「不是一個東西，也不是一句話，而是那份被您守護着的孩子氣。我會把它收進心裏，好好珍惜，一輩子」並祝在天上嘅大S：「今天是母親節，母親節快樂。我愛您，我的姨媽。」