漫威超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)男星劉思慕於社交網站宣布與行銷總監女友Allison Hsu於法國巴黎訂婚,分享兩人擁吻照表示:「喺巴黎嘅周末、棕櫚泉嘅旅行、片場嘅長夜、梳化上食素嘅下午、同所有嘢之間,我永遠會揀你。」Allison回應:「我愛你未婚夫!!!!!!!!!!!!!!」

Allison又分享手上的大粒鑽戒照,以及兩人在巴黎鐵塔夜景前的親熱合照,留言表示:「永遠一齊。」劉思慕與Allison於2022年公開戀情,男方多次帶同女方出席首映禮。主演漫威新片《雷霆特攻隊*》(Thunderbolts*)的「黑寡婦」二代Florence Pugh留言祝賀:「啊啊啊好正!向你哋兩個送上祝福。」