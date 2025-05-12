《中年3》決賽︱趙浚承獲明星足球隊撐仍倒灶：證明冇內定！

無綫選秀節目《中年好聲音3登峯之戰》昨晚（11日）在啟德體藝館順利完成，早前被爆得譚詠麟在背後發功成內定冠軍的趙浚承，獲明星足球隊到場支持，可惜他於首輪即被淘汰，未能進入三強爭霸。

趙浚承賽後受訪，直言沒有失望，並笑指足證比賽沒有內定，提到明星足球隊拉隊來撐場，他驚訝表示不知道：「可能驚畀壓力我，我都將個幾禮拜所有子彈、槍、箭，被插中嘅嘢透過呢首歌（《我》）釋放出嚟，我覺得其實都幾圓滿。」他覺得自己台上發揮OK，既不緊張也能夠釋放情感，很享受這個場館，又指太太對賽果沒有失望：「太太傳短訊話我做得好好，係佢心目中嘅第一位。」他透露會簽無綫，未來日子可能會北京香港兩邊飛，若將來決定要繼續發展這事業，太太和小朋友也可能會到港生活，亦表示會向譚詠麟徵詢意見，因也想知對方對他的評價：「之前佢好少評價我，佢費事畀壓力我，完咗我可能會問，因為佢一直都冇同我講，踢波經過只係講加油。」

無綫總經理曾志偉賽後表示覺得現場氣氛很好，相信現場及家庭觀眾也會感滿意，又大讚參賽者表現有驚喜。他透露為了今次在新場地開騷，特意找了在內地辦過奧運會和全運會開幕式的團隊幫忙，指由於內地慣常錄播，故對方見到TVB以直播方式去做也很佩服：「平時呢個場館用大約300支燈，但今次就用咗788支，所以效果都非常好。」

他指雖然預算相比錄影廠辦超出很多，但樂見有很多觀眾來看騷，表示經過今次經驗，日後搞節目時會考慮讓更多現場觀眾參與，相信歌手也會覺得興奮：「因為冇諗過喺錄影廠唱完，最後可以上啟德呢個舞台，又有咁多觀眾，能夠夢想成真已經好好。」

他指因知道很多人也想參加，為免這團火熄滅，會立即開始《中4》全球招募：「會盡快做海選，《中3》熱度一路唔好畀佢凍，其實對TVB嚟講係一個考驗，因為未試過做一個選秀騷做咁長時間。」他表示《中4》招募年齡不變，一律是35歲以上，亦是《中年好聲音》的意義：「我哋嗰時想幫中年人去圓夢，最記得第一年海選，每個人都要講點解嚟參賽，大部分人都話年輕時好想，但要養家，到依家生活穩定，應該係時候去圓夢，所以希望每一年我哋都會畀啲機會佢哋。」他表示評判方面基本上也沒有變動，因為大家也很喜歡聽他們評價，至於非常駐評判則每年也有變，屆時會再揀選。他透露《中3》7強原則上也已跟無綫簽約，而《中4》會於另一選秀節目《聲秀》完結後才開始錄影，故不會出現撞期。