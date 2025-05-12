奇幻鏡面遊艇　流光溢彩耀海洋

「Through the Looking-Glass」的設計靈感來自《愛麗絲鏡中奇遇記》所描述的魔幻世界。（互聯網）

鏡，表面平滑，可反射光線，當落入設計師的手上，往往能創造出各種視覺奇觀，像全球最大鏡面劇院Maraya，利用反光玻璃板，完美糅合現代建築與沙漠風貌！至於今次介紹的概念遊艇也有異曲同工之妙，以流光溢彩的船身映襯出海天之美。

靈感源於童話

由意大利設計工作室Piredda & Partners構思的概念遊艇「Through the Looking-Glass」，以19世紀英國著名作家Lewis Carroll筆下經典童話《愛麗絲夢遊仙境》的姊妹篇《愛麗絲鏡中奇遇記》為靈感，其最大賣點在於展現出柔和的曲面造型，還有精妙的反射效果。

先由外觀說起，「Through the Looking-Glass」的船身長75米，船首採用垂直設計，輪廓修長纖巧，表面被金屬碳灰色塗層覆蓋，在光線照耀下，可散發出迷人光澤，像一面巨型灰鏡，跟周邊海天一色的美景產生微妙互動！

空間明亮開揚

內部布置以米色為主調，又貫徹「Glass」這一主題，利用大面積落地窗與玻璃幕牆，巧妙地將室外自然光引入室內，給船主打造出明亮開揚的生活空間，且可隨時隨地飽覽周邊美景。

設施方面，遊艇設有7間客艙，可供14位賓客留宿，其中主人套房位於專屬甲板，擁有360度全景步道，布置奢華。另有12間船員艙，可容納24名船員，確保船主可享用周到服務。其他設施包括用餐區、海灘俱樂部、設於前甲板的直升機停機坪、位於船尾兩側的無邊際玻璃底泳池、特設夜空天花板的主甲板休息室等，可謂應有盡有。

規格表

長度：75米

寬度：13米

排水量：2,200GT

載客量：14人