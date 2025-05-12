菊梓喬東莞個唱騷前派福利　吳卓羲親近粉絲變歌迷聚會

歌手菊梓喬（Hana）前晚（10日）跟前緋聞男友吳卓羲（Ron）同日分別在東莞及佛山各自舉行演唱會，之前她穿上「升Cup版」的低胸透視裙為「CALLING CONCERT」個唱拍攝宣傳海報，令粉絲大感驚喜，但在演唱會，她以一黑一白的造型現身，可惜全是「封胸」裝，最多只露出一對白滑長腿，幸好還有靚聲及大熱歌作「彌補」，且更安排兩位樂手為她現場伴奏，不少入場粉絲表示被她的歌曲感動到熱淚盈眶。

而Hana為打開內地市場大打「親民牌」，除在騷上頻送飛吻及在台上跟台下的粉絲影大合照外，又加設抽獎環節，中獎的10位幸運兒，可在完騷後上台跟偶像跟零距離接觸影相留念。而開騷前，她又在無預驚下大派福利，穿上打底黑色背心再襯魚網長袖上衣，親臨演唱會場內的打卡位跟粉絲打招呼，微微烏低身跟自己肖像牌影相時，胸前透出兩個「肉球」，若隱若現的性感更吸睛。

Hana的表演值滿分，唯獨美中不足是有粉絲在網上留言批評音響差，耽誤了她的歌藝，她接受訪問時為有關方面致歉：「對於各方具體執行細節與品質要求，我可能無法全面掌握與監督。若過程中存在未盡理想之處，望大家理解呢個唔係個人所能完全掌控，但我哋會盡力協調與改進，非常感謝各位包容與支持，若有任何需要調整嘅地方，歡迎隨時提出，必定虛心聆聽並優化。」又望大家多多包容，她亦有在社交網留言多謝粉絲撐場：「愛心多到核爆。」

至於Ron的「與你繼續同行」演唱會，似乎主力賣回憶殺及與眾同樂，在開騷前的拜神儀式，他主動走近女粉絲Say Hi，還借用粉絲的單鏡反光機拍攝欄外的粉絲。在開騷期間，除獻唱自己多首代表作外，勝在表情多多，又不時展示其溫柔又帥氣一面，有粉絲網上留言說最驚喜是他在個唱中段期間，突然出現在觀眾席跟粉絲親近，邊唱邊被粉絲圍的他，再度出現「唔好ong」的經典場面，當然完騷後又是跟粉絲不停影合照，個唱變成了Fans Club聚會。