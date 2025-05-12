衛蘭獲瑪莉亞卡里邀做暖場嘉賓　自爆12歲已模仿唱腔

歌手衛蘭（Janice）最近忙於巡迴演唱會及新歌宣傳，同時更獲偶像瑪莉亞卡里（Mariah Carey）之邀，擔任對方世界巡演深圳場暖場嘉賓，難怪她十分興奮。當晚衛蘭以黑色小禮服現身，並演唱3首自己的作品，她更順道帶同胞妹衛詩一同朝聖，感受Mariah的舞台魅力。

Janice談綵排時的心情，既興奮又緊張：「我從未想過可以出現在Mariah的舞台並演唱自己的歌曲，感覺太震撼，到正式演出時感覺仍很不真實，非常感謝她的邀請。」Janice談到喜歡Mariah，全因12歲時，父親買了對方的CD回家：「我還記得她第一首歌是《Vision of love》，她的聲線具有穿透力，非常厲害，更感染了我，我開始模仿她唱歌，直到現在也有留意她的音樂，對她每一隻專輯、每首歌都非常熟悉。」

而Janice也透露了是次演唱會她最期待的歌曲是《Fly like a bird》，現場版本更加震撼，可以和妹妹一起在旁欣賞偶像的演出，非常開心。演唱會結束後她於後台與瑪莉亞碰面，即化身「小迷妹」上前合照和擁抱聊天，瑪莉亞更捉緊Janice雙手恭喜她。