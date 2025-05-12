袁詠儀爆魔童曾要求「換媽媽」　全力修補母子關係

影后袁詠儀（靚靚）與張智霖（Chilam）結婚多年恩愛如昔，兒子魔童（張慕童）更遺傳了所有父母的優良基因，可謂「由細帥氣到大」，一家給人家庭和睦感之感，然而靚靚近日接受網上節目訪問，談及與魔童的相處時，卻自爆曾試過「母子不和」！

靚靚坦言自己出身於紀律部隊世家，從小到大都被訓練得很有規律，她更有「一言堂」性格，搞到有一段時間與魔童的關係很差，結果對方竟向Chilam要求「換一個媽媽」﹕「佢哋時大約6、7歲，聽完我真係有啲傷心，但我老公即刻話﹕『冇關係，聽日我做壞人，你做好人就冇事喇。』但佢從來冇做過壞人，壞人又係我。」她慢慢發現長此下去，自己會與魔童愈走愈遠：「我只好學我老公同佢溝通，溝通好緊要。」

原來魔童更試過上堂無法集中兼騷擾同學，被校方認定患有「過度活躍症」或「自閉症」，要求靚靚帶他去求醫，但經過醫生診斷，她終明白是自己的問題：「我太自我畀到壓力佢，影響咗佢嘅行為及情緒。我咪聽醫生講努力修補關係囉，依家大家相處似足朋友，其實做父母都唔一定啱晒嘅。」魔童明年便要離家到外國求學，靚靚直言對方已是獨立的個體，人生往後的路要靠他自己選擇去走。