天氣悶熱，偶然來杯凍咖啡，清爽消暑，想提神或消食，一杯熱咖啡幫到你。咖啡店和品牌分別推出不同的主題新店，既有限定精選，也有聯乘合作，部分咖啡店更有全新美食登場，用來配咖啡或特飲最好不過。

芬蘭元素

以簡約見稱的北歐國家芬蘭，是熱門旅遊地點。全球精品咖啡品牌和當地設計品牌合作推出限量聯名系列，即日至5月16日，灣仔店內裝潢印花紡紡織品的圖案等作靈感打造，客人如置身芬蘭品嘗以當地經典肉桂卷設計的特色Latte，入口帶肉桂、蜂蜜、香草和橙皮香氣。家用阳量版則有Coffee Craft Instant Espresso Jar，讓你輕鬆品味。店內還有不同的聯名產品，飲完可慢慢揀選心口頭。

仲夏系列

大熱天時來杯凍咖啡，有好多口味選擇。咖啡品牌在今個夏日推出限量版新口味開心果雲呢拿風味冰咖啡，堅果香氣和雲呢拿的甜味配搭得剛好。重新回歸的椰子雲呢拿風味冰咖啡，椰香四溢。另外還有Freddo Delicato、Freddo Intenso、Ice Leggero、Ice Forte或Cold Brew Style Intense選擇，以新出的開心果綠咖啡機和配件等沖泡，夏天氣息更濃。此外，品牌於5月16日至25日尖沙咀推出限定活動，到時會場變成都市遊樂場，參加者有機會品嘗3款仲夏系列特調咖啡，包括開心果雲呢拿熱咖啡、椰香雲呢拿風味薄荷冰咖啡和特調山楂美式冰咖啡，到時可以邊飲邊欣賞由藝家繪畫的香港元素壁畫。

美味配搭

去咖啡店除了精選咖啡，美食配搭也是重要一環。本地咖啡連鎖店近日推出細味精選系列，香烤青檸刁草三文魚扒輕烤後配椰菜花飯和牛油果莎莎醬，健怡之選。北非蛋配多士以普羅旺斯燉菜作基調，以裸麥酸種多士和流心蛋享用，口感豐富。其他還有檸檬牛油慢煮雞胸肉、慢煮咖啡牛柳配多士和NO. 18咖啡芝士蛋糕杯等。多士系列新加牛油果火腿雞蛋、火腿芝士、手撕慢煮豬肉和素食口味，飯後來杯咖啡，夠晒享受。

元氣滿滿

不同的維他命，對身體都有益處，日本維他命碳酸飲品牌為慶祝來港10周年，和本地咖啡室合作，於即日至7月31日打造限定的「元気喫茶店」，為客人提供蒟蒻配菠蘿海鹽慕斯蛋糕、蜜糖檸檬、蘋果沙冰和蜜柑賓治，即日至7月的生日壽星，於生日當月到咖啡室惠顧任何堂食，會送上自家製特色蛋糕、飲品和生日卡，為你注入能量。

甜美奶蓋

近年很多特飲，都喜愛配奶蓋，令層次更豐富。意大利咖啡品牌和杏仁太妃糖品牌合作，於即日至6月30日推出期間限定活動，於指定地點選擇一杯芝士奶蓋焦糖咖啡，可免費獲贈杏仁糖乙粒。買指定特飲5杯，獲送精美禮品，數量有限，送完即止。